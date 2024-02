« Transpi », « ongles sales »… Les pires tue-l’amour en date

Des fossettes, un sourire qui fait fondre, une voix rauque ou encore un parfum aux notes enivrantes. Il y a toujours chez celui ou celle qui a ravi notre cœur un détail irrésistible qui a fait naître l’étincelle.

Mais sur le marché de la rencontre amoureuse, Cupidon ne décoche pas systématique ses flèches. Entre celles et ceux qui se mettent sur leur trente et un pour aller en date et les autres qui misent (un peu trop) sur le naturel, un détail peut vite tout ruiner. Une haleine pas fraîche, une forte odeur de transpiration ou une tache de sauce tomate sur la chemise peut rompre le charme d’une rencontre. A l’occasion ce mercredi de la Saint-Valentin, 20 Minutes recense les pires tue-l’amour en matière d'hygiène lors de dates.

L’hygiène, « c’est la base du jeu de séduction »

Il y a quelques mois, Amélie, 31 ans, a pris un verre avec Simon 34 ans, qu’elle a rencontré durant un trajet en covoiturage. « Le coup de cœur a été immédiat, et après le trajet, il m’a envoyé un message pour me proposer de se revoir. Quelques jours plus tard, on s’est retrouvés pour un date, il est arrivé directement du boulot, dans son costard un peu froissé. J’ai senti qu’il s’était reparfumé avant de me rejoindre, mais son parfum masquait une légère odeur de transpiration, se souvient la jeune femme. Après, il nous arrive tous d’avoir un coup de chaud, et on voit bien à l’allure générale si la personne en face est propre ou pas. Là, je voyais bien qu’il était quand même soigné ».

Et Simon n’est pas seul dans ce cas : selon un sondage sur l’hygiène et l’amour mené par la marque de produits d’hygiène écologiques 900.care sur plus de 2800 personnes, « les hommes sont 40 % plus nombreux que les femmes à garder leurs habits de la journée pour leur rendez-vous du soir, et sont deux fois plus nombreux à ne mettre ni parfum ni déodorant ». En pratique, « les odeurs et la quantité de sueur varient d’un individu à l’autre, rappelle le Dr Frédéric Saldmann, cardiologue, nutritionniste et spécialiste des questions d’hygiène, dans son ouvrage Votre avenir sur ordonnance (éd. Robert Laffont). En matière d'habillement, il faut éviter les vêtements synthétiques et porter des tissus respirants et légers », conseille le médecin qui, « pour faire sourire, rappelle que la transpiration contient des phéromones qui influent sur l’attraction sexuelle. Des phéromones qui jouent un rôle subtil dans l’attirance entre deux personnes. Ce sont comme des messages codés qu’il serait dommage de détruire avec un déodorant ».

Haleine fétide

Un argument qui ne convainc pas vraiment Amélie : « Je ne suis pas du genre à trouver sexy une odeur de transpiration un peu musquée, moi, je préfère la fraîcheur du déodorant ! », plaisante-t-elle. Plus catégorique encore, Sarah, 33 ans, envisage l’hygiène comme un atout de séduction. « Prendre une douche et arriver en date l’haleine fraîche et dans des fringues propres, c’est le minimum syndical, estime la jeune femme.

Comment initier un jeu de séduction mutuel sans cet élément de base ? C’est une question de respect de soi et de l’autre, insiste Sarah. Sans basculer dans l’hygiénisme, un mec qui arrive en date avec l’haleine fétide et qui pue la transpiration, même si c’est une bombe, ça ne donne pas envie de l’embrasser à pleine bouche et d’aller sous la couette avec lui ! »

Un avis partagé par la majorité, puisque toujours selon le sondage, « 75 % des femmes et des hommes prennent une douche juste avant un rendez-vous amoureux » et, à l’instar de Sarah, « – Les femmes sont plus sensibles aux odeurs de transpiration que les hommes (61 % des femmes contre 51 % des hommes interrogés).

« Je focalisais sur ses dents et ses ongles, c’était impossible »

Alexandre, célibataire de 27 ans, ne prêtait pas trop attention à ce genre de détails. Mais « une fois, j’étais en date avec une fille avec qui je discutais depuis plusieurs jours sur une appli, le feeling passait bien, mais quand elle est arrivée, elle avait les ongles sales et les dents pleines de tartre, ça lui faisait un sourire orange, décrit-il. Elle était sympa, mais ça ne m’a pas complètement bloqué ».

Selon l’étude de 900.care, « les personnes de 25 à 40 ans sont 3 fois moins susceptibles de se brosser les dents avant un passage à la phase intime que les plus de 60 ans ». Alexandre, lui, n’est pas allé jusque-là : « Je focalisais sur les dents et les ongles de cette fille, et je me disais que c’était impossible d’aller plus loin avec elle. J’ai fini mon verre et je lui ai dit que je préférais qu’on en reste là ».

Si face à une personne que l’on vient de rencontrer, un détail peut rompre le charme, quand on se connaît, il est plus facile de rectifier le tir. « Quand on est en couple et qu’on sait que son amoureux est propre, on peut gentiment lui suggérer d’aller se brosser les dents si son haleine est trop marquée par les trois cafés qu’il a bus ou par son assiette de pâtes à l’ail, plaisante Juliette, 34 ans, en couple depuis cinq ans avec Erwann.

« Une petite douche rend les choses plus engageantes »

Et que ce soit lui ou moi, on apprécie aussi de faire des câlins plutôt après la douche. Je ne vais pas se mentir, on n’a moins envie de faire une gâterie à l’autre après une journée au bureau et à courir dans les transports, on est moins "frais" ! Une petite douche rend les choses plus engageantes. Mais ça n’empêche pas non plus les câlins spontanés hein », rit-elle. Ainsi, « les femmes comme les hommes semblent privilégier la spontanéité, et déclarent à 75 % ne pas filer sous la douche lorsque la phase intime se profile », nous apprend ce sondage.

Peut-être un signe de rapprochement affectif, voire de fusion au sein du couple : « Le sens de l’odorat est une caisse de résonance du désir. A ce titre, il a toute sa place dans une sexualité centrée sur le jeu », explique le Dr Saldmann, qui rappelle qu’il « suffit d’un rapport sexuel pour que l’haleine des partenaires soit modifiée ». Et que « la sexualité est un terrain de jeu olfactif où les jugements de valeur n’ont pas leur place : il n’y a pas de "bonnes" ni de "mauvaises" odeurs, seulement des senteurs qui excitent et d’autres qui inhibent ».