On en voit de plus en plus. En pharmacie, dans les boutiques de bien-être et de beauté holistiques et dans de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Le gratte-langue, petit ustensile en forme de U, est le nouvel accessoire à intégrer à sa morning routine. Evidemment, cette tendance bien-être n’a pas échappé à Gwyneth Paltrow, papesse du wellness, qui ne peut plus s’en passer. « On m’interroge beaucoup sur ma routine bien-être. Je démarre ma journée en utilisant un gratte-langue et un bain de bouche à l’huile. Vous faites ça et après, vous avez une bouche super fraîche le matin », a déclaré l’actrice américaine au sourire ultrabright.

Mais comment se servir d’un gratte-langue ? Est-ce nécessaire et sans risque ? Et comment le fait de se nettoyer la langue peut-il influer sur notre santé bucco-dentaire et notre santé en général ? 20 Minutes a mené l’enquête.

Le gratte-langue, qu’est-ce que c’est ?

Le gratte-langue est issu de l’ayurveda, médecine traditionnelle indienne basée sur une approche holistique de soin du corps et de l’esprit. « En ayurveda, la langue est considérée comme le reflet de l’état de santé générale, et son nettoyage s’inscrit dans un rituel de purification pratiqué depuis plus de six mille ans, explique Claire Nouy, cofondatrice d’Atelier Nubio et auteure de Mes routines du matin (éd. Marabout). Utiliser un gratte-langue permet de détoxifier la sphère buccale ».

En pratique, le gratte-langue est un petit ustensile en forme de U ou de boucle, qui sert à racler la langue pour la débarrasser du dépôt chargé en bactéries, parfois blanchâtre voire malodorant, qui se forme à sa surface. Il peut être en plastique, en cuivre ou encore en acier inoxydable, et ne coûte que quelques euros.

Quel rituel pour une utilisation optimale ?

Pour ce qui est du meilleur moment pour l’utiliser, deux écoles s’opposent. En ayurveda, c’est un rituel pratiqué le matin. « Pendant la nuit, le corps est au repos et en processus naturel de détox, d’où ce dépôt blanchâtre que l’on peut avoir sur la langue au réveil, expose Claire Nouy. C’est pourquoi le nettoyage de la langue est mon premier geste de la journée, avant même de boire de l’eau. Il suffit de racler doucement sa langue, de l’arrière vers l’avant, en rinçant son gratte-langue en chaque passage. Cela ne prend que quelques secondes, et les résultats sont concrets : on voit la "récolte" de son geste chaque matin. C’est un indicateur de la santé globale : elle est beaucoup plus chargée en sécrétions quand je suis un peu malade ou fatiguée. Une fois qu’on a adopté ce geste, on ne peut plus s’en passer ».

Un geste utile mais pour le Dr Nathalie Delphin, chirurgien-dentiste et présidente du Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes (SFCD), « le meilleur moment, c’est le soir avant de se coucher, pour s’assurer d’avoir le moins de bactéries durant la nuit, prescrit-elle. Les bactéries prolifèrent si elles ont "quelque chose à manger". Donc si vous nettoyez bien votre bouche le soir avec un brossage des dents, un nettoyage interdentaire et au niveau de la langue, les bactéries proliféreront moins ».

Quelles sont les vertus du gratte-langue ?

En ayurveda, une bonne digestion est considérée comme le fondement de la santé, et un bon nettoyage de la langue permet « d’éliminer bactéries et toxines qui pourraient entraver une digestion optimale », indique Claire Nouy. Cela active aussi la production de salive qui, grâce aux enzymes qu’elle contient, assure efficacement la première phase de digestion des aliments. En outre, se gratter la langue empêche les toxines et bactéries accumulées à sa surface d’être réabsorbées par l’organisme, et permettrait ainsi de « renforcer le système immunitaire ».

Effet bonus : débarrasser la langue de ce dépôt peu ragoûtant permettrait à beaucoup de retrouver un meilleur goût.

Qu’en disent les dentistes et la Science ?

« Nous avons un microbiote buccal, il est normal d’avoir des bactéries dans la bouche, l’endroit où commence la digestion, rappelle le Dr Delphin. Ce microbiote abrite de bonnes et de mauvaises bactéries : certaines peuvent être plus agressives, et si on laisse des résidus d’aliments leur permettant de proliférer et de créer des acides, cela va créer des problèmes au niveau de la langue, des gencives, des muqueuses et des dents. D’autant que certaines personnes ont des langues avec des anfractuosités – ou crevasses – assez profondes, où aliments et bactéries peuvent se coincer. Le gratte-langue est alors un élément de la santé et de l’hygiène bucco-dentaires important permettant de la nettoyer sans l’agresser, insiste la chirurgien-dentiste. C’est pour cela qu’il est déconseillé de le faire avec sa brosse à dents, parce que les poils sont trop agressifs et cela risquerait de causer microlésions et inflammation. Mais beaucoup de brosses à dents manuelles ont des picots au dos prévus à cet effet, ce qui suffit pour des langues normales. Pour celles et ceux qui ont des problèmes de langue ou de gencives, le gratte-langue permet un nettoyage doux et optimal ».

Et si prendre soin de sa bouche est nécessaire, c’est parce que « la santé bucco-dentaire est le début et le reflet de la santé générale, confirme la chirurgien-dentiste. Sa couleur est un bon indicateur : si on a la langue rouge, gonflée, douloureuse, ou que l’on a un voile ou des filaments blancs, il faut consulter. Les langues des fumeurs, elles, peuvent présenter des taches noires et marron, parce que le tabac détruit la langue. En outre, avoir trop de mauvaises bactéries et une bouche en mauvaise santé peut entraîner un risque cardiaque, mais aussi augmenter le risque d’AVC. Et peut aussi aggraver des pathologies chroniques : un diabète que l’on n’arrive pas à équilibrer, de l’hypertension, des pathologies nerveuses ».

Dernier élément non négligeable : la mauvaise haleine, qui « peut avoir plusieurs origines, dont la macération de bactéries et d’aliments au niveau de la langue, souligne le Dr Delphin. En dégradant les particules alimentaires, les bactéries produisent des composés sulfurés volatils malodorants, que le gratte-langue permet de retirer ». Une étude publiée en 2021 dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health confirme que « le nettoyage mécanique de la langue est efficace pour réduire la mauvaise haleine et le dépôt sur la langue ». « Evidemment, insiste le Dr Delphin, cela vient en complément d’un brossage des dents et de l’utilisation de fil ou de brossettes interdentaires ».