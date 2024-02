3 signes qui prouvent que c’est LA bonne personne

Vous êtes célibataire le jour de la Saint-Valentin ? Tant mieux, c’est l’occasion de faire le point sur ses relations passées, sur ce que l’on ne veut plus, et aujourd’hui en l’occurrence, sur ce qu’on veut ! Pour vous accompagner dans cette démarche, Assa Djelou, thérapeute spécialisée en psychologie cognitive, a donné à 20 Minutes, trois signes à prendre en compte, si vous voulez être certain de faire le bon choix.

Jauger son état de bien-être

Si vous souhaitez construire une relation saine et durable, il faudra d’abord analyser vos émotions, autrement dit ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne. Pour ce premier exercice, la psychothérapeute invite à se poser les « bonnes » questions : Est-ce que vous passez du temps de qualité avec cette personne ? Comment vous vous sentez en sa présence ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec lui ou elle ? Est-ce que vous riez ou même échangez régulièrement ensemble ? Toutes ces interrogations vous amèneront à mieux savoir si cette personne participe et favorise (ou non) à votre bien-être.

Privilégier la communication

On ne le redira jamais assez : la communication c’est la clé. Et Assa Djelou ne manque pas de le rappeler : « La communication est très importante pour la construction ou même pour la stabilité d’une relation ». Vous devez sentir que l’autre est intéressé par vous, explique la thérapeute.

En ce sens, cette personne doit s’intéresser à votre personnalité, chercher à mieux comprendre vos besoins, mais aussi mieux saisir vos limites. Et tout cela passe par des temps d’échanges dans lesquels vous devez vous sentir écouté, et surtout compris.

Retrouver les cinq langages d’amour

Au-delà, de la communication et de l’état de bien-être qu’on peut aussi retrouver dans une relation amicale, il faudra aussi observer vos langages d’amour. Mais la thérapeute alerte sur ce point : « Beaucoup pensent que leur langage de l’amour est la seule manière de recevoir de l’amour ». « Non ! Peut-être que l’autre vous aime, mais d’une autre façon. Peut-être que vous avez autant d’amour l’un pour l’autre mais que vos langages sont différents », corrige-t-elle. Parmi ces langages de l’amour, on compte :

Les temps de qualité. C’est le fait de se montrer à l’écoute et de savoir libérer du temps pour le partenaire. Les paroles valorisantes. Il faut sentir qu’on plaît à l’autre. Cette personne peut vous complimenter, vous appeler avec « un petit surnom », prendre le temps de vous rassurer avec de « belles phrases ». Autant d’éléments qui montrent que l’interlocuteur prend le temps d’être romantique avec vous, et donc cherche à vous plaire. Les cadeaux. Attention, il ne s’agit pas forcément de cadeaux qui coûtent un rein, mais de gestes ayant une signification affective, prévient Assa Djelou. Ça peut être le fait d’offrir un petit croissant au réveil ou une rose de temps en temps par exemple. Le toucher. « Chaque couple est différent », avance la thérapeute, mais les gestes affectifs corporels restent « très importants » dans la relation. C’est une autre manière de manifester sa tendresse. Les services rendus. L’autre n’est pas en retrait, ni trop envahissant dans votre vie, il trouve le juste milieu pour être là au bon moment, afin de vous aider lorsque vous en avez besoin. Il sait trouver des « pistes de solutions », sait vous écouter lorsque vous êtes anxieux… Bref, il n’est pas absent et s’avère être un vrai soutien pour vous.

Bien que ces différents langages de l’amour soient à considérer, il ne faut pas oublier que toute relation ne commence pas en étant d’emblée « parfaite ». Si votre relation ne coche pas toutes les cases dès le début, rassurez-vous et montrez-vous patient. C’est en effet ce qu’explique la thérapeute : « Une relation se construit. C’est totalement normal d’y mettre un peu d’énergie, un peu de temps, et de travailler chacun sur soi ».

Et si vous avez le sentiment que ce que vous vivez avec votre crush répond à ces éléments, la thérapeute vous donne un seul mot d’ordre « Foncez ! »