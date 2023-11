Une relation douloureuse ne l’est pas uniquement quand il y a agression ou abus physique. Le mal-être peut se situer sur le plan moral. Pour savoir si vous êtes dans une relation saine ou pas, la psychothérapeute Assa Djelou du cabinet « Désire et Deviens », donne à 20 Minutes trois points considérés comme des « red flags », des signaux d’alertes qui présagent une relation potentiellement toxique.

Red flag N° 1, la souffrance

La souffrance dans une relation peut être subtile et constante quand les moments passés ensemble sont « compliqués » à supporter pour vous. Par exemple, si lors d’un dîner avec votre partenaire vous êtes constamment mal à l’aise à cause de ses paroles et gestes, c’est peut-être le signe d’une gêne plus profonde qu’il faut commencer à considérer. Assa Djelou explique que ces comportements peuvent être relatifs à ce que la personne dit ou alors la manière dont elle se comporte, autant avec vous qu’avec les autres.

Quand on est dans une relation, « on est censé partir sur quelque chose de plutôt sain », explique la thérapeute avant d’insister sur le fait que vous devez impérativement vous « sentir bien » à côté de cet interlocuteur, que ce soit émotionnellement ou en matière de sécurité. « Si ces deux éléments ne sont pas présents dans la relation, c’est une relation douloureuse », conclut-elle.

Red flag N° 2, la communication

Si vous avez du mal à communiquer ou que beaucoup de choses restent fréquemment en suspens, il faut aussi faire attention. En reprenant l’exemple du restaurant, Assa Djelou affirme que si l’interlocuteur ne se rend pas disponible pour écouter ce que vous avez à lui dire, ou minimise la gravité des émotions que ça a pu engendrer en vous ce soir-là, il peut s’agir encore une fois d’une relation douloureuse. La professionnelle est ferme : « Il est important d’avoir un partenaire sur lequel on peut s’appuyer et avec qui on peut communiquer ». En effet, c’est de cette façon que votre partenaire saura mieux vous comprendre, accueillir les informations nécessaires à votre sujet, afin d’être la personne idéale à vos côtés.

Si la communication est mauvaise au sein de la relation, cela risque de créer certains schémas d’infidélité, mais aussi de devenir le point de départ d’une santé mentale en déclin. C’est ce qu’affirme la psychothérapeute : « On peut ressentir un vide affectif, une carence affective et ça peut engendrer de l’anxiété. Ou bien même une véritable dépression réactionnelle qui peut pousser le sujet à se remettre en question ».

Red flag N° 3, la « difficulté à exister »

Par « difficulté à exister », Assa Djelou entend une relation où le partenaire ne vous accepte pleinement avec votre personnalité, vos qualités ainsi que vos faiblesses. En clair, vous n’arrivez pas à vous épanouir et être entièrement vous-même parce que l’interlocuteur vous rejette, nie vos qualités ou remet en questions certains de vos projets ou ambitions. Sur le long terme, cette attitude peut vous amener à vous faire perdre confiance en vous.

« Un interlocuteur, dans une relation saine, est censé vous accompagner à devenir la personne que vous souhaitez être », rappelle la professionnelle.

« Le meilleur conseil que je peux vous donner, c’est de vous choisir »

Assa Djelou ajoute également que votre partenaire doit « être un complément » qui s’ajoute à vous pour vous accompagner. Par conséquent, cette personne doit avant tout être en phase avec qui vous êtes. Si ce n’est pas le cas, la relation risque de causer un mal-être moral. Pour y remédier, elle recommande de mettre « des mots sur les maux », afin d’identifier la raison de son mal-être et la traiter.

En cas d’emprise, elle conseille de chercher du soutien auprès d’associations, de professionnels et de personnes bienveillantes. « Il est possible de porter plainte pour violence psychologique », indique Assa Djelou.

« Le meilleur conseil que je peux vous donner, c’est de vous choisir », termine la thérapeute. C’est à dire se pardonner, sans culpabilité, afin de retrouver son amour-propre avant d’entamer une nouvelle relation.