Avec plus 80 millions d’animaux de compagnie en France, les « petparents » (« parents d’animaux » en anglais), sont de plus en plus nombreux. La vétérinaire Hélène Gateau en fait partie mais a aussi fait le choix de ne pas avoir d’enfant. En 2019, elle adopte Colonel, un Border Terrier, et créée une relation fusionnelle avec lui, proche de celle d’une mère et de son bébé. Elle témoigne de cet attachement dans son nouvel ouvrage Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) à paraître aux Éditions Albin Michel, le 13 septembre.

« Colonel, c’est un partenaire, un ami et un confident. Je ne vais pas dire que c’est l’amoureux que je n’ai pas mais il a une place très importante dans ma vie. » Voici comment Hélène Gateau décrit sans complexe sa relation avec son Border Terrier de quatre ans et demi. La vétérinaire explore dans son livre ses liens d’attachement à son Colonel en s’appuyant sur des études sociologiques ou scientifiques. Remettant en question les schémas familiaux classiques et la frontière parfois poreuse entre le monde des animaux et celui des hommes.

