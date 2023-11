La rupture… Les sanglots, les heures à ressasser le passé, à relire les anciennes conversations avec son ex et… celles passées à le stalker – l’espionner sur les réseaux sociaux. Dans une étude * publiée ce jeudi pour Lemonf.fr, l’Ifop montre comment les 15-34 ans gèrent leur relation en ligne avec leur ex. Si certains chiffres sont peu étonnants (près de neuf personnes interrogées sur dix ont espionné leur ex sur les réseaux dans le mois suivant leur rupture), d’autres sont plus flippants. A titre d’exemple, 29 % des personnes interrogées ont déjà créé un faux profil pour espionner leur ancien ou ancienne partenaire.

Doit-on s’inquiéter de ces chiffres ? Est-on tous et toutes des ex toxiques en puissance ? À quel moment ce comportement devient-il problématique (pour notre propre santé mentale, mais aussi pour celle de notre ex) ? On a posé la question à Claire Petin, psychologue clinicienne et psychothérapeute.

Dans cette étude, près de neuf personnes interrogées sur dix disent avoir espionné leur ex sur les réseaux durant le mois suivant leur rupture. Stalker semble être devenu une pratique commune. Mais est-ce sain pour autant ?

C’est effectivement devenu normal, mais ce n’est pas parce que c’est normal que c’est sain. Stalker son ex sur les réseaux peut être compréhensible. On peut garder une curiosité légitime en voulant savoir ce que devient cette personne qui a été importante pour nous.

D’un côté, cela peut permettre de se détacher en douceur et au bout d’un moment, de perdre l’intérêt de l’espionner. Mais cela peut aussi avoir un effet pervers. On n’arrive pas à couper le cordon, on reste collé à l’affût d’une nouvelle publication, on regarde qui sont ses nouveaux followers. Cela peut entretenir l’illusion d’une relation qui n’est plus, et donc rendre la séparation plus difficile.

Et continuer à commenter et aimer ses publications sur les réseaux, c’est sain ?

Cela peut être une manière cordiale de dire « je ne t’en veux pas », « je continue à avoir de l’intérêt pour ce qu’il se passe dans ta vie ». Mais cela peut aussi être oppressant pour l’ex en question. Et si c’est fait dans le but d’attirer son attention, cela peut être mauvais pour nous-même, car cela vient nourrir l’espoir qu’il retrouve un intérêt pour nous.

A quel moment le stalking devient-il problématique, à la fois pour sa propre santé mentale mais aussi pour celle de l’autre ?

C’est problématique pour soi quand cela devient obsessionnel. Quand c’est un réflexe, que tous les jours, ou plusieurs fois par jour, on va checker les réseaux de son ex. Il ne s’agit pas juste de les checker de temps en temps mais vraiment de scruter, d’analyser le nombre de ses followers, d’aller voir qui est la personne que je ne connais pas et qui est taguée sur une photo. En fait, quand on commence à vraiment perdre du temps, que ça prend beaucoup de place, que ça devient une source de rumination, que ça affecte négativement le moral. Cela peut même aller plus loin. On peut se négliger, négliger sa vie sociale.

Ensuite, si la personne continue à interagir alors que son ex, lui, a clairement dit ne plus vouloir de contact, cela peut être vécu comme du harcèlement. Cela peut générer de l’anxiété, voire de la peur chez cette personne qui se sent épiée, qui a l’impression de perdre en liberté ou d’avoir encore des comptes à rendre.

Près d’une personne interrogée sur trois a déjà créé un faux profil pour espionner son ancien ou ancienne partenaire. Est-ce inquiétant ?

On ne va pas s’alarmer pour rien. Ce n’est pas la création de faux profil le problème, mais ce qu’on en fait. Si c’est juste pour regarder ce qu’il publie, ce n’est pas sain, mais ce n’est pas grave en soi. Par contre si, avec mon faux profil, j’engage une conversation avec mon ex en me faisant passer pour quelqu’un d’autre, là c’est plus grave.

L’étude montre également qu’après la rupture, à mesure que les mois passent, cette pratique baisse. Cela veut-il dire que si on continue à le faire longtemps après la fin de la relation, c’est problématique ?

Il n’y a pas de durée normale du deuil d’une relation. La durée joue, mais cela dépend surtout de ce que l’on ressent. Ressentir de la jalousie, de la tristesse, de la colère ou de la honte juste après la rupture n’est pas anormal. Par contre, si ça continue à être obsessionnel plusieurs mois après, on peut commencer à se poser des questions.

C’est souvent le signe qu’il y a des problématiques sous-jacentes, comme des failles narcissiques chez la personne qui stalke. Si on a ce réflexe, ça peut aussi révéler une forme de solitude. Donc il ne faut pas hésiter à en parler avec des proches. Ou se faire accompagner par un thérapeute pour se détacher progressivement.

Vous parlez de problématiques sous-jacentes. Qu’est-ce que cette pratique intensive peut cacher ?

Il peut y avoir un type d’attachement anxieux, insécure. Quand on a un type d’attachement sécure, on accepte les ruptures. Même si c’est dur, cela ne nous met pas dans un sale état. Quand on a un style d’attachement anxieux, cela peut faire réémerger des blessures d’abandon, de rejet, avec des fausses croyances comme « je ne suis pas digne d’être aimé », « il préférera forcément quelqu’un d’autre », et on continue à stalker pour vérifier cela. Il faut donc dans ce cas travailler sur l’estime et la confiance en soi.