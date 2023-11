Dans une petite pièce de la Maison du Département et des Solidarités (MDS) de Saint-André-de-Cubzac, au nord de Bordeaux, deux négociateurs de la gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine font face à une vingtaine d’agents du conseil départemental de la Gironde. Tour à tour, ils vont leur faire revivre une situation de tension extrême, en jouant un usager particulièrement agressif, par exemple une personne âgée venue se plaindre de son aide à domicile, ou un père à qui l’on vient de retirer son enfant. L’objectif est d’apprendre à ces agents départementaux, travaillant pour la plupart à l’accueil du public dans des MDS de la Gironde, à faire face aux incivilités, voire aux agressions.

Scène entre un négociateur de la gendarmerie, de dos, et un agent du département. - Mickaël Bosredon

Cette session s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la gendarmerie et le conseil départemental de la Gironde, officiellement lancé ce mardi, dans le but d’améliorer la sécurité des personnes. « Cela répond à un besoin exprimé par les agents, qui constatent une montée de la tension, notamment depuis le Covid-19, même si nous ne pouvons pas encore mesurer les incidences des agressions physiques et verbales », explique Sébastien Saint-Pasteur, vice-président du conseil départemental de la Gironde en charge de l’accès au droit et du numérique.

Ces formations sont données par des négociateurs régionaux de la gendarmerie, « eux-mêmes formés par des négociateurs du GIGN » explique le chef d’escadron Sébastien Andrieu, du groupement de gendarmerie de la Gironde. « Ils vont aider les agents du département à appréhender les situations de tension et désamorcer les crises naissantes, car derrière le comportement agressif d’un usager, il y a toujours quelque chose de sous-jacent qu’il faut réussir à identifier, avant que cela ne dégénère en violence verbale ou physique. »

« L’isolement a été très difficile à vivre pour certaines personnes, et le retour à la vie normale n’est pas simple »

Une violence que Delphine, secrétaire sociale à la MDS de Blaye, en charge de l’accueil du public, a récemment connue. « Nous avons vécu une agression verbale, extrêmement violente, à l’intention de plusieurs agents. Cela a été un pic, mais nous subissons aussi, régulièrement, des incivilités », explique-t-elle. Si celles-ci ne sont pas quotidiennes, « ce qui est le cas dans d’autres MDS », elles sont néanmoins en hausses ces dernières années. « Depuis la période du Covid, beaucoup plus de personnes se sentent à bout, dans des phases d’épuisement psychologique. L’isolement a été très difficile à vivre pour certains, et le retour à la vie normale n’est pas simple. Parallèlement, la dégradation de la situation sur le plan social et économique se répercute aussi sur le public que l’on reçoit au quotidien, qui était déjà fragile avant cela. »

« La tension dans les relations interprofessionnelles augmente, je pense que tout le monde peut le constater au quotidien, abonde le chef d’escadron Sébastien Andrieu. La population a une capacité de résilience à la contrariété qui diminue, donc il faut s’adapter et être en mesure d’identifier les problématiques des personnes en face de nous. »

« Face à une personne agressive, il faut la laisser décharger ses émotions »

Ces formations « sont très importantes pour nous aider à réagir au quotidien » enchaîne un autre agent du département. « Les gendarmes nous rappellent que nous sommes en première ligne, et que lorsque nous sommes face à une personne agressive, il faut la laisser décharger ses émotions, sans l’interrompre, et sans laisser paraître nos propres émotions » poursuit Delphine. « Après, en principe, on arrive à discuter. »

« Nos conseils tournent aussi autour des choses à ne pas dire, ajoute le chef d’escadron. Par exemple, dire à quelqu’un qui est énervé de garder son calme, c’est contre-productif. Ensuite, il faut arriver à poser les bonnes questions, et faire comprendre qu’il y a une personne en face qui s’intéresse au problème, ce qui aide à faire descendre la pression. »

« Il y a des personnes à qui on doit expliquer qu’elles ne reverront pas leur enfant le lendemain »

Sébastien Saint-Pasteur insiste sur les situations de détresse, auxquelles doivent parfois faire face les agents du département. « Nous avons 36 sites en Gironde qui accueillent chaque année près de 150.000 personnes, cela veut dire que quasiment un Girondin sur dix passe chaque année dans une MDS, au titre de la protection maternelle et infantile, ou de la protection sociale… Et il y a des personnes à qui on doit expliquer qu’elles ne reverront pas leur enfant le lendemain, ou qui peuvent se retrouver avec une rupture de droit… Il faut comprendre ces situations d’extrême fragilité, même si cela ne justifie en rien une agressivité vis-à-vis de nos agents. »

La convention avec la gendarmerie porte sur trois ans. « Nous avons pour objectif de former 150 agents par an durant cette période, poursuit l’élu, sachant que nous avons à peu près 230 agents qui travaillent dans les accueils des MDS – sur les 6.000 du département – et des agents sur les routes, dans les collèges, qui peuvent aussi être concernés par ces incivilités. »