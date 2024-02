A l’heure du télétravail, peut-on encore se choper au bureau ?

Pour cette Saint-Valentin, il va être compliqué de croiser Cupidon au bureau. Selon une étude de PagePersonnel parue en 2022, près de 59 % des salariés estiment qu’il est plus difficile qu’avant la pandémie de faire des rencontres amoureuses en milieu professionnel. Il est clair que sans l’instance de socialisation qu’est le bureau, les rencontres ne sont plus si évidentes. Marie Vaillant, fondatrice de Yemanja, un prestataire en aménagements de bureaux d’entreprises, y voit un frein à la construction de liens sociaux : « Le bureau est un lieu de rencontre. L’après Covid ayant diminué la fréquentation du bureau, les rencontres de quelque nature que ce soit y sont plus rares. »

Dans une époque qui a connu la vague #MeToo, les échanges sont peut-être plus prudents. En 2018, un sondage Le Parisien en collaboration avec Opinion Way révélait que presque 4 hommes sur 10 avaient changé de comportement en milieu professionnel après l’affaire Weinstein. Près de 6 ans plus tard, cette évolution s’observe toujours : « Il y a une vraie prudence avant d’aller dans des sujets personnels. On remarque que les travailleurs sont plus délicats dans leurs approches. Mais depuis le Covid, il manque de la rencontre et du lien social », explique Marie Vaillant.

La faute au télétravail

À travers les demandes des entreprises adressées à Yemanja, Marie Vaillant remarque là aussi davantage de sobriété : « Nos services portaient plus sur la fête. On mettait en place des installations de bars, par exemple. Aujourd’hui, on va beaucoup plus être portés sur des espaces de calme. Les demandes des entreprises sont plus sages et appellent moins à la proximité. » Pourtant, d’après un article de 2022 du site de recherche d’emploi Monster, les amours au travail ont des effets positifs sur la motivation et les résultats des effectifs. D’après Marie Vaillant, le boulot à distance prive de tout lien informel : « En télétravail, l’essentiel de la communication efficace passe. Mais toutes les discussions plus émotionnelles et informelles n’existent plus. »

Pour rameuter les troupes et recréer du lien, les employeurs ont donc tout intérêt à jouer la carte du bureau – lieu de vie. À la manière des Gafam, ils pressent un retour massif dans les locaux. Une marche arrière qui n’est pas franchement souhaitée côté salarié, signale une étude Slack/OpinionWay publiée en novembre 2023. Le bureau ne fait pas rêver et n’est clairement plus le lieu de romances qu’il a pu être avant que la Terre entière n’apprenne à se servir de Zoom. Mais pour les plus téméraires, ils peuvent toujours caler leurs jours de présence sur ceux de leur béguin du boulot.