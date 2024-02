Avoir un chien est-il une bonne option pour draguer ?

Avez-vous déjà fantasmé sur une Saint-Valentin à poils et à quatre pattes ? Non, ce n’est pas ce que vous pensez. On vous explique ça en toute décence. La crèche canine Patchguard organise « Toutou mon amour », dans le cadre de l’opération « Strasbourg mon amour » avec la ville et l’office de tourisme de la ville et l’asso Terre des chiens. Cette première en France permet de dire « je t’aime à son petit chien de compagnie », assure l’entreprise, et offre aussi l’occasion de faire des rencontres pour les propriétaires.

Car derrière cette opération canine pour la Saint-Valentin, l’objectif annoncé est de rassembler les célibataires et les amoureux des chiens, et plus si affinités. Apéro toutou, balades collectives dans Strasbourg ou en forêt, séances photo, doggy gym, ostéopathie animale, ateliers de peinture, concours photo… Il y a tout pour le toutou. Avoir un chien est-il une option à privilégier pour draguer voire pécho ? 20 Minutes a mené l’enquête.

« Un chien, ça permet de briser la glace quand on ne se connaît pas ! », souligne Deborah Goulet, animatrice à Patchguard. « Surtout, quand on est un peu timide, ça permet de dire : "Ah, il est joli votre chien, je peux le caresser ?" », s’amuse la jeune femme. « Toutou mon amour permet de se faire rencontrer les célibataires qui sont propriétaires de chiens autour d’activités, mais aussi de leur faire découvrir l’ostéopathie animale par exemple. Cela permet de faire sortir les gens et puis c’est sympa, c’est convivial ! »

Echanges d’adresses et de conseils

La crèche pour chien qui n’est bien entendu pas une agence matrimoniale pour célibataires, s’attache surtout à caresser les contacts humains dans le bon sens du poil. Favoriser « l’amitié et l’amour entre les humains et leurs fidèles compagnons à quatre pattes », explique Patchguard. « J’ai remarqué que lors d’une pause cigarette ou quand on a un chien, c’est beaucoup plus facile de faire des rencontres, ça donne une excuse, le contact passe plus facilement », avance Déborah Golet.

Un avis que partage Coline, 28 ans, propriétaire d'un beagle de 3 ans et qui participe en ce mardi matin à l’activité promenade collective dans la ville. « Ça favorise les contacts. Les gens qui ont des chiens ont tendance à communiquer les uns avec les autres, et même ceux qui n’en ont pas, viennent aussi à notre rencontre », explique l’étudiante en doctorat. Elle enchaîne : « Ça permet aussi d’avoir un vrai sujet de conversation : parler de nourriture pour chien, de s’échanger des adresses de vétérinaires, s’échanger de bons conseils… » Finalement, comme un moment suspendu à saisir, où il y a tout, et un toutou.