Vous avez les paupières lourdes, vos cernes grignotent vos joues, et vous avez sommeil alors que la journée vient à peine de commencer. Votre premier réflexe au réveil : vous préparer un café bien corsé, histoire de vous donner un coup de fouet pour la journée. Pourtant, ce shoot matinal de caféine ne suffit pas à vous redonner votre énergie et vous vous sentez comme un zombie.

Et si c’était parce que vous buvez votre café au mauvais moment de la journée ? 20 Minutes vous explique tout.

Le mauvais mariage entre cortisol et café

Sur Instagram, sur moult comptes bien-être français et anglo-saxons de naturopathes, experts en nutrition et coachs en équilibre hormonal, fleurissent les publications sur les effets délétères d’un taux de cortisol – ou hormone du stress – trop élevé. Et sur la fausse bonne idée de prendre du café au réveil et à jeun.

Parmi ces stars du bien-être, @healthwithholland, Britannique, conseillère en équilibre hormonal qui compte près de 775.000 abonnés, décrit les signes d’un taux de cortisol trop élevé : « réveils nocturnes, graisse abdominale indélogeable, fringales d’aliments salés, sensation d’être une épave le matin et incapacité à trouver le sommeil le soir, et absence d’appétit au réveil mais irrépressible envie de café ». Là, il se peut que vous soyez en train d’avoir une révélation sur votre propre état.

Sur le même réseau, le Dr Lindsey Schmidt, médecin aux 250.000 abonnés qui se définit comme une spécialiste « du microbiote, des hormones et du système nerveux », enfonce le clou : « Quand tu réalises enfin que sauter le petit-déjeuner et boire du café à jeun a déséquilibré ton taux de cortisol et ton système nerveux et plus encore… Ce qui a affecté ton microbiote, et augmenté tes ballonnements, ton syndrome prémenstruel, ton anxiété et, bizarrement, ta prise de poids ».

« Des effets sur le foie, la digestion et le cerveau »

Mais comment ce simple café matinal pourrait-il faire autant de mal ? « Quand vous êtes à jeun, le café a en premier lieu un effet sur la digestion : c’est une boisson assez agressive et acide pour l’estomac, ce qui peut créer reflux gastriques et inconfort digestif, explique Raphaël Gruman, nutritionniste. Ensuite, le café va avoir une action sur le foie, en ralentissant le métabolisme hépatique et ses capacités d’élimination, ce qui crée une fatigue supplémentaire : le foie est un organe qui pompe déjà beaucoup d’énergie, donc s’il est sursollicité, cela va fatiguer davantage l’organisme, produisant l’inverse de l’effet coup de fouet recherché ».

Et au bingo des effets délétères du café pris à jeun, les mauvais points s’enchaînent : « l’un des problèmes de la caféine à jeun, c’est qu’aucun aliment ne vient ralentir son effet stimulant durant la digestion. Donc elle passe rapidement dans le sang, ce qui peut causer une accélération du rythme cardiaque avec des palpitations, poursuit-il. Dès lors, cela va sursolliciter le cerveau, les synapses – les connexions neuronales – s’affolent, ce qui génère une fatigue cérébrale, puis une fatigue générale de l’organisme. L’excitation générée par la caféine masque temporairement la fatigue, puis vient le deuxième effet Kiss Cool où l’on est encore plus fatigué ».

Pic de stress, troubles du sommeil et prise de poids

Mais quid de l’impact de la caféine sur ce fameux taux de cortisol ? Et quel rapport avec notre poids ? Naturellement produit par l’organisme, le cortisol est donc, on l’a dit, l’hormone du stress, mais c’est aussi celle du réveil. Avec la mélatonine, sécrétée par le corps pour favoriser l’endormissement, le cortisol complète le duo des hormones qui régulent notre horloge interne et l’alternance sommeil/éveil. Et c’est le matin, entre 6 et 9 heures, que le taux de cortisol atteint son pic. « Si le cortisol est nécessaire, en excès, il a des effets délétères sur l’organisme : il favorise l’insulinorésistance, ce qui est néfaste pour les personnes diabétiques, et favorise la prise de poids. La consommation de café à jeun au réveil empêche l’élimination du cortisol, ce qui crée un effet de stress, perturbe la régulation du taux de sucre dans le sang et favorise prise de poids et fatigue, décrit Raphaël Gruman. D’où l’importance de laisser à son organisme le temps de faire baisser son taux de cortisol ».

On prend donc du café au réveil « pour son effet coup de fouet, mais cela génère de la fatigue, encourage la prise de café répétée pour enfin trouver cette énergie que l’on cherche tant, ce qui finit par causer des troubles du sommeil et des difficultés d’endormissement », poursuit le nutritionniste Eh oui, dernier grand perdant de cette mésalliance : notre sommeil. « Beaucoup de mes patients ont des troubles du sommeil qui génèrent des problèmes de poids : on sait que les petits dormeurs – moins de 6 heures par nuit –, ont 30 % de risques supplémentaires de développer une obésité. Couplé à l’action délétère du café sur le sommeil, et par ricochet sur le poids, le sommeil est moins récupérateur et la fatigue s’installe ».

Du café oui, mais pas à jeun

Mais si comme Brad Pitt, vous avez une machine à café avec broyeur à grains, et que le parfum réconfortant de votre tasse matinale vous est indispensable, il suffit de savoir boire quand et comment. « Le meilleur moment, c’est au moins une heure après le réveil, quand le taux de cortisol a commencé à redescendre, et de préférence au milieu du petit-déjeuner », préconise Raphaël Gruman.

Et s’il est conseillé de ne pas boire son café trop tôt, il ne faut pas non plus en consommer trop tard : « pas après le milieu d’après-midi, parce qu’il s’écoule environ six heures entre le moment où l’on prend du café et le moment où l’organisme a fini d’évacuer cette caféine, prévient-il. Donc si on en boit trop tard, au moment de se coucher, on risque de ne pas trouver le sommeil ».