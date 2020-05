Guy Forget, le directeur de Roland-Garros, lors d'une conférence de presse le 9 juin 2019. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Dans un monde parallèle, on est en train de marcher vers Roland-Garros en ce dimanche matin ensoleillé, prêt à récupérer notre badge et notre gobelet recyclable avant d’assister aux premiers matchs de la quinzaine. Mais - attention info - la pandémie de coronavirus est passée par là et a bouleversé entre autres petites choses le calendrier sportif mondial.

Roland-Garros à huis clos ? « Ce n’est pas à négliger », selon Giudicelli via @20minutesSport https://t.co/wVkWHFZLAT — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 10, 2020

Les organisateurs du Grand Chelem parisien ont décidé il y a quelques semaines maintenant de repousser le tournoi à la fin du mois de septembre. Quand exactement ? On a récemment parlé du 27, mais la date reste encore à fixer, a indiqué le directeur Guy Forget sur Europe 1.

« L’annonce officielle n’a pas été encore faite. Ce sera sans doute entre fin septembre et début octobre, a-t-il dit. On travaille de manière très proche avec l’ATP, la WTA et la Fédération internationale (ITF) pour faire une annonce globale de ce que sera le circuit d’ici la fin de l’année. »

Quid de l’US Open ?

Il faut notamment s’accorder avec l'US Open, qui pour le moment a conservé ses dates du 30 août au 13 septembre. Si les qualifications de Roland devaient débuter le 20, cela ferait trop court pour les joueurs qui souhaiteraient disputer les deux tournois. Mais cela peut encore bouger, surtout avec l’étendue de l’épidémie aux Etats-Unis. « Il y a tellement de points d’interrogation. La ville de New York est encore plus touchée par le coronavirus que la France. Eux aussi ont de gros problèmes d’organisation, ils feront une annonce autour de la mi-juin pour dire comment l’US Open se présentera », indique Forget.

En attendant de caler le calendrier, l’ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis espère toujours que le public pourra se rendre Porte d’Auteuil. « Aujourd’hui, les signaux vont dans le bon sens (…). Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois ou deux. On s’adaptera à ce que le gouvernement nous dira, assure-t-il. Il faut être ambitieux et optimiste. On espère que Roland-Garros aura lieu, et dans de bonnes conditions. » En tout cas, le toit du court Philippe-Chatrier est prêt, a fait savoir la FFT.