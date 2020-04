Le Britannique Andy Murray est « sceptique » concernant la tenue du tournoi de Roland-Garros, même reporté fin septembre en raison de la pandémie de coronavirus, mais assure qu’il y fera « sans aucun doute » son retour en Grand Chelem si les conditions le permettent.

« Je jouerai sans aucun doute sur la terre battue, si c’est possible. Mais je suis sceptique sur le fait que ce soit possible », a déclaré mercredi à la chaîne CNN l’ex-N.1 mondial, qui n’a plus disputé un match en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2019.

Les organisateurs parisiens ont déplacé le seul Majeur sur terre battue de la fin du printemps au début de l’automne, du 20 septembre au 4 octobre, soit une semaine après la fin de l’US Open. La saison de tennis est interrompue depuis le mois dernier en raison de la pandémie, et ne reprendra que mi-juillet au plus tôt après l’annulation de Wimbledon.

