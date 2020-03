Le court Philippe Chatrier — Christophe Ena/AP/SIPA

Roland-Garros a été reporté à la fin du mois de septembre

Le monde du tennis s'élève contre l'initiative de la FFT

De Rafael Nadal à Roger Federer, nombreux sont les acteurs du tennis impactés par ce report

Mardi soir, la foudre s’est abattue sur le court Philippe Chatrier et le toit rétractable n’a rien pu faire. La FFT a pris tout le monde de court en annonçant le report de Roland-Garros au début de l’automne (20 septembre – 4 octobre) à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans nos contrées. En soi, la décision n’étonne qu’à moitié : à un peu moins de deux mois de l’échéance, on ne voit pas comment les Internationaux de France auraient pu se dérouler en bonne et due forme.

« Si personne aujourd’hui ne peut prévoir quelle sera la situation sanitaire le 18 mai prochain, écrit ainsi la FFT, les mesures de confinement en vigueur rendent impossible [la] préparation [du tournoi] ». Mais le timing – le même jour que le report de l’Euro – et la méthode – la FFT seule aux manettes – en ont déstabilisé plus d’un, même si Bernard Giudicelli assure avoir prévenu les instances mondiales telles que l’ATP, la WTA et l’ITF. Et d’un point de vue calendaire, les dates choisies vont plomber un sacré nombre d’acteurs du tennis mondial. Petite revue des principaux emmerdés par le report de Roland.

Les joueurs (surtout Rafael Nadal)

« Citez-moi un seul joueur qui ait été au courant de cette décision ». Le tweet de Stan Wawrinka, ponctué d’un emoji rire jaune, ou celui de Naomi Osaka (un « excusez-moi ??? » désemparé) en disent long sur la manœuvre. Membre du conseil des joueurs, Vasek Pospisil a vivement reproché à la fédé de tennis de l’avoir jouée solo. Dans L’Equipe, il trouve égoïste « qu’il n’y ait pas eu un travail d’équipe pour communiquer entre Roland-Garros et le reste du monde du tennis. » C’est d’ailleurs le principal reproche des joueurs à l’organisation : pourquoi n’avoir pas été sollicités ?

Expédiée la question de la forme, penchons-nous sur les conséquences. Six jours sépareront la finale de l’US Open – sur dur – du début de Roland-Garros – sur terre. Pas besoin d’être un fin connaisseur de la balle jaune pour comprendre que ça peut poser quelques soucis d’adaptation. Les glissades, le lift, la lenteur plus globalement l’exigence tactique de la surface requièrent un temps d’adaptation dont les joueurs ne bénéficieront pas. Va-t-on voir des joueurs « choisir » leur tournoi en s’économisant dans l’un pour performer dans l’autre ? Richard Gasquet peut-il soulever la Coupe des mousquetaires après avoir bénéficié d’un tableau du niveau de l’Open de Montpellier grâce à la lutte sans merci entre leaders de l’ATP à Flushing Meadows deux semaines plus tôt ? Et surtout, surtout, que va dire Rafael Nadal​ ? L’Espagnol aura deux tournois du Grand Chelem à défendre en un mois. On lui souhaite bien du courage.

La Laver Cup de Federer

Ils doivent bien faire la gueule, les organisateurs de la « Ryder Cup du tennis ». Programmée entre les 25 et 27 septembres à Boston, la compétition est entrée en 2019 dans le calendrier ATP (sans donner de points) et la voilà déjà bien embarrassée. Tous les billets pour l’édition 2020, d’ores et déjà maintenue, ont été vendus et Roger Federer était dit-on, pas loin de pouvoir compter sur Nadal cette année encore. Et paf, tout s’effondre. Du coup, la compétition organisée par le Suisse a lancé un coup de gueule via communiqué.

Laver Cup statement on schedule. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz — Laver Cup (@LaverCup) March 18, 2020

Cette annonce est une surprise pour nous et nos partenaires : la Fédération australienne, la Fédération américaine et l’ATP. […] A cet instant, nous voulons faire savoir à nos fans, sponsors, diffuseurs, staff, volontaires, joueurs et à la ville de Boston que nous avons l’intention de maintenir la Laver Cup 2020 aux dates prévues. »

Roger Federer avait déclaré jeter l’éponge pour le « premier » Roland de 2020 pour cause de blessure. Pas sûr qu’on le voie au second non plus.

Roland-Garros itself

Si la Laver Cup est l’épreuve la plus médiatique impactée par l’annulation, c’est loin d’être la seule. Cinq tournois ATP et quatre tournois WTA sont concernés par les nouvelles dates des Internationaux de France. Tout se chevauche, ce n’est plus du tennis mais de l’équitation.

Les tournois concernés par les nouvelles dates de Roland-Garros (20 septembre - 4 octobre)



♂️ATP

Metz

Saint-Pétersbourg

Chengdu

Zhuhai

Sofia



♀️WTA

Tokyo

Séoul

Guangzhou

Wuhan



🇺🇸 Exhibition

Laver Cup (Boston) — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 17, 2020

Si on écoute Vasek Pospisil, il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant un éventuel mouvement de boycott de la part des joueurs, fin septembre du côté de la Porte d’Auteuil. Ça reste un tournoi du Grand Chelem avec une enveloppe de 42 millions d’euros. Mais le Conseil des joueurs est, semble-t-il, furax, et le Canadien voit bien une sanction venue d’en haut, histoire que le cas Roland-Garros fasse jurisprudence. « L’ATP est aussi en colère que les joueurs. Et on peut penser à des pénalités. […] Si j’étais à la tête du tennis, j’imposerais une grosse pénalité, parce qu’on ne peut pas laisser passer de tels dysfonctionnements. Ça peut être d’ordre financier, il faut réfléchir. Mais ça ne peut pas rester impuni. » A voir donc, si le passage en force de la FFT ne se retourne pas contre elle.