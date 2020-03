Le court Philippe Chatrier — Martin Bureau/AP/SIPA

Celle-là, on l’avait moins vue venir. Roland-Garros 2020 est reporté à la fin du mois de septembre à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la FFT​ via communiqué.

« Afin de garantir la santé, la sécurité de tous ceux qui étaient engagés dans la préparation du tournoi, la Fédération Française de Tennis a pris la décision d’organiser l’édition 2020 de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020 », écrit ainsi la fédération de tennis. « La FFT a décidé de retenir le seul scénario qui conciliera organisation du tournoi en 2020 et lutte contre le Covid-19. »

Les travaux rendent possible l’organisation du tournoi en automne

La fédé précise que les travaux – en particulier le toit rétractable du court Philippe Chatrier – « rendent possible l’organisation du tournoi à cette période », à savoir en début d’automne à une période où les jours sont plus courts.