Y aura-t-il un effet Roland-Garros? Quelques heures après l'annonce du report des Internationaux de France au 20 septembre, les organisateurs de l'US Open (censé se finir... le 14 septembre) n'excluent pas à leur tour de reporter le tournoi à cause de la pandémie de coronavirus.

« L'USTA (Fédération américaine de tennis) continue à travailler sur l'organisation de l'US Open 2020 et elle n'introduit pour l'instant aucun changement à son programme », ont indiqué les organisateurs du tournoi new-yorkais. « Mais nous vivons une période sans précédent et nous sommes en train d'étudier toutes les options qui s'offrent à nous, y compris la possibilité de reporter le tournoi », poursuit le communiqué de l'USTA.

Mais dans ce qui ressemble à une critique des organisateurs de Roland-Garros qui ont reporté mardi le début de leur épreuve - prévue initialement le 24 mai pour un fin le 7 juin - au 20 septembre, soit une semaine seulement après la fin théorique de l'US Open, l'USTA a prévenu que « cette décision (du report potentiel) ne devait pas être prise unilatéralement ». « L'USTA prendrait uniquement cette décision après avoir consulté les autres tournois du Grand Chelem, l'ATP, la WTA, la Fédération internationale et nos autres partenaires, y compris la Laver Cup », a-t-elle insisté.

Du côté du All-England club, on ne bouge guère plus, bien que la troisième levée du Grand Chelem se déroule habituellement un mois après Roland. Le tournoi est pour le moment maintenu à la date prévue (29 juin - 12 juillet).

The AELTC is continuing to monitor and respond to the coronavirus situation, working closely with the government and relevant health authorities.



While we continue to plan for The Championships at this time, it remains a continuously evolving situation.https://t.co/Tc4fSuPs9Z