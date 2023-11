Les deux grandes stars du judo français Teddy Riner (+100 kg) et Clarisse Agbégnénou (-63 kg) ont été officiellement retenues vendredi dans l’équipe de France qui disputera les Jeux olympiques de Paris l’été prochain. Leurs noms figurent sur une liste validée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux côtés de huit autres judokas, dont les médaillés des JO de Tokyo Amandine Buchard (-52 kg), Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), Romane Dicko (+78 kg) ou encore Luka Mkheidze (-60 kg).

Figurent également dans la sélection Shirine Boukli (-48 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg), Walide Khyar (-66 kg) et Alpha Djalo (-81 kg). A huit mois des JO, quatre catégories restent encore à attribuer, une chez les femmes et trois chez les hommes.

« Ce sont mes cinquièmes Jeux olympiques, c’est une grande fierté parce qu’on a souvent tendance à vous enterrer, mais moi je montre toujours le bout de mon nez », a réagi Riner au cours d’un point presse après l’officialisation de sa sélection. « Je suis très content d’être sélectionné, maintenant, aller aux JO, ce n’est pas juste montrer le bout de son nez, c’est performer et ramener la plus belle des médailles », a-t-il ajouté. Médaillé de bronze en 2021 à Tokyo, Riner visera à Paris un troisième sacre individuel après ceux de 2012 et 2016.

« Mettre les athlètes dans les meilleures conditions »

Agbégnénou tentera, elle, d’aller chercher une deuxième médaille d’or après son triomphe à Tokyo. « Je ressens beaucoup d’émotions (mais) j’attendrai ce soir et ce week-end pour pouvoir célébrer cette sélection avec ma famille », a-t-elle réagi.

Cette annonce intervient à huit mois du début des Jeux olympiques, la Fédération ayant suivi les recommandations de l’Agence nationale du sport. « Il était essentiel d’annoncer les sélectionnés aux Jeux le plus tôt possible pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour qu’ils se préparent sereinement et efficacement à cette échéance », a déclaré Frédérique Jossinet, responsable du haut niveau. La liste sera complétée au plus tard le 10 mai prochain, a-t-elle précisé.