Un logement « limite insalubre », un taux d’humidité bien trop élevé, des menaces d’expulsion… Depuis 2015, Aminata Diabaté, mère de deux jeunes enfants, vit dans un logement indécent, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), un appartement qu’elle loue à la championne française de judo Clarisse Agbégnénou, rapporte une enquête du site StreetPress.

D’après les documents consultés par le site d’informations, l’état de délabrement du logement aurait des conséquences sur la santé des deux jeunes enfants : bronchiolites à répétition pour l’un, apnée du sommeil pour l’autre. A cause des problèmes d’humidité, bien au-dessus de la limite, un des enfants a fait deux convulsions et a fini aux urgences.

Un calendrier surchargé

Alertée par la locataire des problèmes « à la limite de l’insalubrité », selon un employé de la mairie de Maisons-Alfort, Clarisse Agbégnénou, qui mettait en avant son calendrier surchargé et sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024, n’assure pas ses devoirs de propriétaire et aurait mis plus d’un an avant de lancer les travaux.

Mise en demeure par la ville, « Clarisse Agbégnénou a finalement transmis, le 10 février 2023, un devis pour des travaux d’un montant de 4.169 euros, dont 30 % d’acompte, qui a fini de convaincre les services municipaux de sa bonne foi », rapporte StreetPress.

Depuis, alors qu’un accord avait été trouvé entre locataire et propriétaire pour que les loyers ne soient pas payés tant que les travaux n’avaient pas commencé, Aminata Diabaté n’ouvre pas la porte aux ouvriers et la judoka réclame des loyers impayés. Une procédure d’expulsion est en cours.