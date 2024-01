L’Olympique de Marseille tient sa première recrue hivernale ! Le club phocéen vient d’annoncer la signature du milieu de terrain Jean Onana en provenance du Beşiktaş JK, en Turquie, où il n’a fait que dix apparitions, pour seulement deux titularisations, cette saison. Le Camerounais s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat après avoir passé sa visite médicale avec succès.

Jean Onana a fait ses débuts professionnels au Leixões SC, au Portugal, avant de rejoindre la Ligue 1 du côté du LOSC. Il avait disputé la saison 2022-2023 au RC Lens avant de filer en Turquie l’été dernier. Il vient renforcer le milieu de terrain de l’OM, dépourvu de nombreux joueurs partis disputer la CAN avec leur sélection à l’image d’Amine Harit et d’Azzedine Ounahi avec le Maroc, et de Pape Gueye avec le Sénégal.