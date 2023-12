Un dernier cadeau avant la fin de l’année. L’Olympique de Marseille a offert plus de 12.000 places à ses supporteurs pour venir assister à la reprise de l’entraînement vendredi au stade Vélodrome. A une condition, venir accompagné de mineur afin de promouvoir le soutien de la jeunesse marseillaise pour son équipe alors que les entraînements ne sont plus ouverts au public depuis 2020 et la période du Covid-19.

« Cela nous donne beaucoup de force pour la suite »

« Le foot appartient aux enfants et je ne crois pas qu’il y ait chose plus belle qu’admirer ses idoles s’entraîner. Voir autant d’enfants aujourd’hui avec cette passion et cette envie nous ramène à notre enfance. C’est une vraie fierté et cela nous donne beaucoup de force pour la suite », a apprécié Gennaro Gattuso.

𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐏𝐑𝐈𝐒𝐄 !! 🏟⚽️⁰⁰Nos Olympiens ont effectué 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 à l'@orangevelodrome pour un 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 devant 1️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ enfants 👦💙 pic.twitter.com/JxENgPyVqn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 29, 2023





L’opération a rencontré un franc succès puisque plus de 20.000 personnes sont venues pour admirer le retour d’Aubameyang, le plus acclamé, et ses coéquipiers. De quoi susciter de jolis sourires sur le terrain, comme en tribunes, alors que l’OM réalise encore la meilleure affluence de Ligue 1.