Gennaro Gattuso ne porte pas les fêtes de fins d’année dans son cœur, c’est le moins qu’on puisse dire. Interrogé à la veille du dernier match de la phase allé de Ligue 1 contre Montpellier ce mercredi (21 heures), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a mis en garde ses joueurs : ils doivent rester pleinement concentrés sur ce match, avant de penser à retrouver leurs familles s’ils veulent éviter une contre-performance. « J’ai dit aux joueurs de faire attention à ne pas penser aux vacances, à papa, maman, mamie… On risque de prendre des buts sinon », les a-t-il prévenus.

Et quoi de mieux que son propre exemple pour illustrer ses propos ? « Si je pense à cette période, j’ai mal à la tête… J’étais fou, j’insistais pour bien dormir, je faisais attention à l’alimentation, l’eau que je buvais. Mes premières années de joueurs, j’avais mon épouse qui me parlait souvent de l’organisation de Noël, des cadeaux… ça me stressait. Je lui ai finalement dit qu’elle devait s’en occuper. Les joueurs doivent donc rester concentrés sur le terrain », a confié Gattuso. Pas sûr que les compagnes de ses joueurs l’entendent de cette oreille.