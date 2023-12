Tant pis pour la Belgique. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche le 10 août dernier, Thibaut Courtois a d’ores et déjà fait une croix sur l’Euro 2024, prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. « A cause de cette blessure, il n’y aura pas de championnat d’Europe pour moi, a affirmé ce mardi le gardien du Real Madrid à la chaîne flamande Sporza. Je dois d’abord récupérer à 100 % et c’est mieux de ne pas donner de date. Avec un peu de chance, je pourrai rejouer en mai. Mais tu ne peux pas être prêt à 100 % pour un grand tournoi. »

Courtois ne renouera pas tout de suite son histoire avec les Diables Rouges, dont il avait quitté le rassemblement avec pertes et fracas en juin dernier, avant un match des éliminatoires à l’Euro en Estonie. La presse belge avait alors indiqué que Courtois n’avait pas supporté que le sélectionneur italo-allemand Dominic Tedesco choisisse une alternance entre lui et Romelu Lukaku pour porter le brassard, en l’absence du capitaine attitré Kevin De Bruyne (blessé).

Des excuses auprès des fans belges et de ses coéquipiers

« C’était une mauvaise décision de partir après le match contre l’Autriche [le 17 juin], reconnaît le gardien de 31 ans aux 102 sélections. J’aimerais m’excuser auprès de l’équipe et surtout des supporteurs. » Mais pas auprès de Tedesco, nommé en février après un Mondial au Qatar raté. Courtois lui reproche de ne pas lui avoir parlé pendant le rassemblement des Diables Rouges à Tubize, alors qu’il était le seul capitaine potentiel présent (De Bruyne était forfait et Lukaku retenu par la finale de Ligue des champions de l’Inter Milan contre Manchester City).

« Quelques heures après le coup d’envoi du match contre l’Autriche, Tedesco nous a convoqués, Lukaku et moi. Quand il a dit que Romelu serait capitaine contre l’Autriche et que je le serai face à l’Estonie, quelque chose s’est déclenché en moi. Cela ne fonctionnait plus. Le fait de ne plus sentir de reconnaissance de la part de la fédération et de l’entraîneur a fait exploser quelque chose en moi. »

Visiblement, Courtois ne porte pas Tedesco dans son cœur. Pourtant, il l’assure : « La porte [de la sélection] n’est pas fermée. Cependant, je sais que je dois me concentrer sur le Real Madrid cette saison. Et l’Euro n’entre pas dans mes plans pour un retour parfait. » Le Strasbourgeois Matz Sels, titulaire dans les buts belges en l’absence du taulier, a dû apprécier cette interview.