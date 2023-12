La Ligue de football professionnel (LFP) pensait sûrement avoir trouvé l’idée du siècle pour son Trophée des champions. Après le désistement de la Thaïlande et des rumeurs saoudiennes, qataries voire congolaises, c’est le Parc des Princes qui a été officiellement choisi début décembre pour accueillir, le mercredi 3 janvier à 20h45, ce PSG – TFC, entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe nationale. Côté terrain neutre, on a fait mieux. Côté ambiance, ça risque aussi d’être tristounet, en l’absence des principaux agitateurs de tribunes.

Vendredi sur X (ex-Twitter), le Collectif Ultra Paris annonçait son boycott de la rencontre, pour des raisons « multiples » : la vente du Trophée des champions « au plus offrant au mépris des fidèles supporteurs » depuis des années (un seul match organisé en France depuis 2009, à cause du Covid en 2020) ; « les tarifs imposés par la LFP » jugés « inacceptables » ou encore « le contexte global sécuritaire ».

Lundi, ce sont les Toulousains des NVDRS (ex-Indians Tolosa 93) qui ont assuré dans un communiqué qu’ils ne feraient pas le voyage dans la capitale, évoquant « une mascarade ». « Si l’organisation foirée de ce match en Thaïlande a rebattu les cartes en nous laissant l’espoir que ce trophée puisse se jouer en France, sur terrain neutre, avec la présence des supporteurs des deux camps, c’était sans compter sur la LFP », lancent les ultras haut-garonnais.

Les fans du TFC ont rendez-vous sur la place Saint-Pierre

« Depuis l’ouverture de la billetterie, les informations que nous recevons ne cessent de changer constamment », ajoutent-ils, en regrettant en outre, un match disputé le mercredi soir et également le prix des places : « 25 euros », alors que « le règlement de la LFP prévoit pourtant des billets plafonnés à 10 euros dans tous les secteurs visiteurs ».

Les NVDRS appellent tous les fans du TFC à ne pas se rendre à Paris, et à se réunir plutôt sur la place Saint-Pierre, haut lieu festif de Toulouse.