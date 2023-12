Le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain Alexandre Letellier, sa compagne et leurs deux jeunes enfants de deux et six ans ont vécu des moments abominables, dans la nuit de lundi à mardi. Selon Le Parisien, quatre personnes se sont introduites chez eux à Hardricourt, dans les Yvelines.

Alors que l’alarme anti-intrusion a sonné vers 2 heures du matin, les malfaiteurs ont intimé à la famille de raccrocher tandis qu’elle appelait la police, puis de se regrouper dans une pièce. La compagne du footballeur de 33 ans a été frappée au visage pendant qu’elle tenait son plus jeune enfant dans les bras. Des menaces de mort ont également été proférées afin de récupérer de l’argent et des objets précieux. Un couteau a été brandi par l'un des cambrioleurs.

Plusieurs précédents au PSG

Les forces de l’ordre sont finalement intervenues et ont interpellé trois jeunes hommes, dont deux mineurs. Une quatrième personne a réussi à s’échapper, alors qu’un policier a été blessé au cours de l’intervention.

Dans un passé récent, d’autres joueurs du PSG ont été victimes de cambriolage, avec ou sans violences, comme Angel Di Maria, Marquinhos ou Gianluigi Buffon.