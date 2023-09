Bruno Guillon n’était pas, ce mercredi matin, en direct sur Fun Radio. Et pour cause. Vers 3h40 du matin. L’animateur de télévision et de radio, sa femme et leur fils de 14 ans ont été séquestrés et menacés avec une arme chez eux, à Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines, par quatre individus, a appris 20 Minutes de sources concordantes. Les malfaiteurs sont repartis après une dizaine de minutes avec des bijoux, montres et sacs de luxe. « L'évaluation du préjudice est en cours », précise une source proche du dossier.

Selon le témoignage de Bruno Guillon, les quatre malfrats ont brisé la vitre d’une chambre d’ami au rez-de-chaussée de leur maison avant de faire irruption dans la chambre parentale. Plaçant le canon sur la tempe de l’animateur, ils obligent alors le couple à se rendre dans la chambre de leur fils. Sa femme est, selon son récit, ligotée et bâillonnée pendant que les délinquants s’emparent des biens du couple avant de prendre la fuite. C’est l’animateur qui a prévenu les policiers. Si aucune des trois victimes n’a été blessée physiquement, elles étaient en état de choc.

Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration. La PJ de Versailles a été saisie. Les enquêteurs devront notamment déterminer si les malfaiteurs ont sciemment visé la maison de l’animateur.