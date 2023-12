Le Trophée des champions devait initialement avoir lieu en Thaïlande, le 5 août dernier. Mais l’organisateur local, le groupe Fresh Air Festival, avait renoncé à cause de l’état de santé de la fille du roi Rama X. Puis il a été question de l’Arabie saoudite, du Qatar ou de la République démocratique du Congo. Finalement, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse aura lieu à… Paris, le 3 janvier 2024.

La Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé un choix qui ne faisait plus de doute depuis quelques jours. Ce match entre le PSG, champion de France, et le TFC, vainqueur de la Coupe de France, sera organisé au Parc des Princes et retransmis sur Prime Video.

Si les joueurs de Luis Enrique ont l’énorme avantage de parfaitement connaître les lieux, il devrait y avoir une répartition égale de billets entre les supporteurs des deux équipes, sur le modèle d’une finale de Coupe de France.