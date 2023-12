En ce lundi matin frisquet, où les yeux ont dû mal à s’ouvrir au monde, la gorge gratte et le nez coule, il y en a un qui est loin, très loin, de ces soucis. Sous le soleil de Djeddah, en Arabie saoudite, Gianni Infantino a repris deux fois du jus de pomme au petit-déjeuner. « Vous me mettrez un petit-suisse avec une cuillerée de sucre », ajoute-t-il. L’ancien « chauve de l’UEFA » est de bonne humeur, fier de son annonce, la veille : une Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025.

L’événement se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, un an avant le début de la « vraie » Coupe du monde. La CAF (Afrique) aura quatre équipes, comme l’AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord), l’UEFA (Europe) aura douze places, le Conmebol (Amérique du Sud) six et l’OFC (Océanie) une équipe. Parmi les équipes déjà qualifiées, figurent notamment les trois derniers vainqueurs de la Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Fluminense), de la Ligue des champions (Chelsea, Real Madrid, Manchester City) et les meilleurs clubs au classement UEFA (PSG, Bayern, Benfica, Inter)…

« Rendre le football véritablement mondial »

Bref, un grand raout avec ce qui se fait mieux ou presque (qui sait ce que Chelsea deviendra dans deux ans, après avoir dépensé le PIB du Botswana pour s’acheter 60 mauvais joueurs à des prix d’or) dans le monde. « C’est formidable de voir de nouvelles mesures approuvées par le Conseil de la Fifa, s’est réjoui le grand raïs Gianni Infantino. Nous continuons à nous efforcer d’atteindre notre objectif de rendre le football véritablement mondial. »

Le Suisse, à deux doigts de nous sortir un petit « make football great again », casquette rouge sur la caboche, se vante de rendre le football plus universel qu’il ne peut l’être, mais son unique but est simple : le bif, l’argent, la caillasse. Comme le soulignait, sans se cacher, le PSG après avoir appris sa participation à cette nouvelle compétition. C’est « une nouvelle absolument fantastique, le PSG est déjà qualifié pour le plus grand et le plus important tournoi de clubs au monde », a commenté auprès de l’AFP une source proche du club français, ajoutant que cela allait garantir au PSG « de nouvelles recettes importantes ».

Selon Sky Sports, en fonction des accords de droits télés et des revenus publicitaires, les clubs participants à cette Coupe du monde des clubs nouvelle génération gagneraient environ 60 millions d’euros. Des revenus en plus pour les clubs, qui pourront au moins investir dans des équipes médicales dignes de la Mayo Clinic, à Rochester, désigné meilleur établissement de santé par le magazine américain Newsweek.

« Un manque de considération pour la santé mentale et physique des joueurs »

Car le principal problème de cette nouvelle compétition va être d’ajouter encore plus de matchs (sept au maximum par club) dans une période normalement dédiée au repos. Et ce n’est pas la suppression de feu la Coupe de la Ligue, il y a deux ans, qui va pouvoir compenser le calendrier surchargé des footballeurs. « Cela démontre un manque de considération pour la santé mentale et physique des joueurs, ainsi qu’un mépris de leur vie personnelle et familiale », a dénoncé la Fifpro, le syndicat des joueurs professionnels.

Les pressions mentales et physiques extrêmes au niveau de l’élite du football sont la principale préoccupation des joueurs qui participent à de multiples compétitions en club et en équipe nationale, ce qui entraîne un épuisement professionnel, des blessures physiques, des problèmes de santé mentale, une diminution des performances et des risques pour la longévité de leur carrière, ajoute la Fifpro. La décision d’intensifier les compétitions a été prise sans mettre en place les garanties adéquates et sans que les joueurs, qui sont en première ligne pour assurer la popularité du jeu et générer des revenus grâce à leurs compétences et à leurs performances, n’aient pu s’exprimer. »

Sans oublier les problèmes contractuels. Car qui dit une Coupe du monde échelonnée entre juin et juillet, dit des joueurs en fin de contrat au 30 juin. On pourrait donc voir, en extrapolant un poil (juste un poil) un joueur disputer la première partie de la compétition avec Benfica avant de rejoindre Chelsea le 1er juillet. Mais, comme « le football unit le monde », comme le dit ce bon Gianni, c’est un détail de plus dans cette vaste mascarade.