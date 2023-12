Tirage au sort LDC EN DIRECT : Incroyable, le PSG a le possible tirage idéal, en défiant la Real Sociedad… Suivez le tirage de la C1 avec nous…

7h30 : Saluuuuuuuuut les Champions Lix !

Alors, quel adversaire le PSG va-t-il avoir l’honneur de se faire sortir en février et mars prochains ? Roooooh, ça va, on plaisante (à moitié). Sachez qu’il y a pas mal de supporters parisiens dans la rédaction des Sports de 20 Minutes et que donc on peut se permettre de chambrer. Et pour toutes réclamations, voyez avec nos avocats. Blague douteuse à part, on va bientôt connaître l’adversaire des hommes de Luis Enirque, et autant vous dire qu’en ayant terminé deuxièmes de leur groupe, les Parisiens ne se sont pas facilités la tâche. Seule équipe vraiment abordable, la Real Sociedad. Pour le reste, c’est du lourd, du lourd et encore du lourd (Real Madrid, Barça, Man City, Arsenal, Bayern et Atlético de Madrid). Faites vos jeux !

» Rendez-vous matinal à 11h45 pour suivre le début de la cérémonie des bouboules.