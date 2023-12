Tirage au sort Ligue Europa : L'AC Milan pour Rennes, le Benfica pour Toulouse, l'OM face au Shakhtar… Revivez le tirage en direct avec nous

08h30 : Hello les Europix !

Et si le véritable espoir du football français était davantage là que sur le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions (ce lundi à 12 heures), où le PSG risque de prendre très cher en tant que deuxième de groupe ? Là, c’est la Ligue Europa, qu’on a toujours estimée plus dimensionnée pour les clubs tricolores, comme en attestent la demi-finale de l’OL en 2017 et la finale de l’OM en 2018. Cette saison, on a un joli tir groupé d’équipes qualifiées, même si elles le sont toutes en tant que deuxièmes de groupe, ce qui est synonyme de délicat barrage/16e de finale à disputer en février.

Petit état des troupes, puisqu’on va donc vous faire vivre ce tirage au sort de C3 à 13 heures par ici (désolé amis lillois, on ne fera pas celui de Ligue Europa Conférence à 14 heures) : l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le Toulouse FC pourront tomber en 16es de finale sur l’AC Milan (mega ouille), le Benfica Lisbonne (ouille), le Feyenoord (re-ouille), Galatasaray (à partir de là, l’espoir grimpe), Braga, le Shakhtar Donetsk, et les Young Boys de Bern (chic, une opposition qui ne sera même pas à la télé française ?). De son côté, le RC Lens pourrait se retrouver face à l’AS Rome, Fribourg, le Sporting Portugal, le Sparta Prague ou Qarabag. On se retrouve très vite pour vivre tout ça en live, depuis la charmante bourgade de Nyon (Suisse), ou presque.

>> Retrouvez-nous dès 12h45 par ici, avec le début du tirage au sort programmé à 13 heures.