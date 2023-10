Douze ans après le Qatar, l’Arabie saoudite aura très probablement le droit à sa propre Coupe du monde de football. La Fifa a fait part, mardi, des déclarations d’intérêt en vue de l’organisation des Coupe du monde 2030 et 2034. S’il y a du monde pour la première avec la candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc, à laquelle est venue se greffer une partie de l’Amérique latine (Paraguay, Argentine, Uruguay) « pour l’accueil des matchs de célébration du centenaire », pour la seconde, l’Arabie saoudienne est seule au monde. Elle devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde, si tous les critères techniques sont remplis.

Le royaume ultraconservateur, qui a multiplié les investissements dans le football, mais aussi la Formule 1 ou le golf, devrait succéder à l’attelage tricontinental inédit pour l’édition 2030, partagée entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc et ses trois matchs en Amérique du Sud.