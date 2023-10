« Il a du potentiel, il est grand, rapide et il dribble bien. » Il n’y a pas meilleur ambassadeur que son père, surtout quand celui-ci s’appelle Cristiano Ronaldo, pour « vendre » ses qualités. Après les équipes de jeunes de la Juventus ou de Manchester United, Cristiano Ronaldo Jr va poser ses valises à Al-Nassr, en Arabie saoudite, dans le club où évolue le paternel. Le fils de CR7 évoluera avec les moins de 13 ans.

« Je ne vais pas lui mettre de pression, mais si on me demande si j’aimerais qu’il soit footballeur, c’est évident, avait expliqué le multiple Ballon d'or, il y a quelques années. Mais je veux le meilleur pour lui, qu’il soit footballeur ou médecin. » Mais on imagine bien l’envie du paternel (38 ans) de jouer dans la même équipe que le fiston.