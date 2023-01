Il est de retour ! Après une première partie de saison peu glorieuse et une Coupe du monde pas bien meilleure, Cristiano Ronaldo va retrouver le chemin des terrains en Arabie saoudite à l’occasion d’un match amical contre le Paris Saint-Germain. Il n’avait pas pu jouer en championnat avec Al-Nasr en raison d’une suspension.









Mieux, le Portugais sera même capitaine de cette formation un peu spéciale composée de joueurs d’Al-Nasr et Al-Hilal. Le match aura lieu jeudi, à Riyad, et marquera les retrouvailles avec Lionel Messi, que beaucoup avaient fantasmé pour la finale du Mondial au Qatar.

Avec Luiz Gustavo et Moussa Marega

Au côté de Ronaldo, on retrouvera des joueurs bien connus en France comme la plus belle moustache des temps modernes, alias Luiz Gustavo, et l’immense Moussa Marega, ce qui s’est fait de mieux récemment en Essonne avec Niska. Pour ce qui est des débuts officiels du Portugais, il faudra en revanche attendre le 22 janvier.