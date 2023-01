Mi-décembre déjà, le quotidien sportif espagnol As évoquait des divergences entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes, l’agent historique de CR7 depuis ses débuts au Sporting, en 2003. Mardi, le journal portugais Publico a indiqué que le second avait cessé d’être le représentant du nouveau joueur du club saoudien d’Al-Nassr depuis novembre. Et que Polaris Sport, société de Jorge Mendes, ne gérait plus les droits d’images de l’attaquant depuis lundi. La rupture est donc définitivement consommée entre les deux hommes.









Les tensions existaient depuis des mois, alors que Ronaldo se retrouvait en difficulté à Manchester United, mais l’interview du quintuple Ballon d’or au journaliste anglais Piers Morgan a été la goutte de trop, selon Publico. Cet entretien corrosif avait précipité la fin du second passage, globalement raté, de CR7 chez les Red Devils.

Le manager personnel de la star a pris le relais

A ce moment, Jorge Mendes pensait déjà qu’Al-Nassr était le seul club susceptible d’accueillir un joueur en déclin. Le champion d’Europe 2016 comptait quant à lui sur la Coupe du monde pour redorer son image et attirer de grosses écuries européennes.

A l’issue d’une compétition terminée dès les quarts de finale face au Maroc (0-1) dans le costume d’un remplaçant, CR7 a fini par rejoindre le club saoudien, le 30 décembre. Mais d’après Publico, c’est Ricky Regufe, le manager personnel de la star, qui a négocié ce transfert.