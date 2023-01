Présent à la veillée funèbre en hommage à Pelé, Gianni Infantino a été critiqué pour son idée de demander à chaque pays du monde de rebaptiser un stade au nom du triple champion du monde brésilien. Mais pas que. Un selfie pris par le président de la FIFA avec des proches du Roi a également beaucoup fait causer. Au point que le dirigeant suisse a tenu à s’expliquer.

« Je suis consterné, a-t-il écrit dans un message sur Instagram. J’ai été à la fois honoré et touché que des coéquipiers et des membres de la famille du grand Pelé m’aient demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment j’ai tout de suite accepté. Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé ont demandé à en faire un de nous tous ensemble mais ils ne savaient pas comment faire. Donc, pour être utile, j’ai pris le téléphone de l’un d’eux et pris la photo pour lui. »





Infantino ajoute que les critiques ne le touchent pas dans ce cas précis, et qu’il serait « heureux » d’en être à nouveau l’objet si c’est pour « être utile à un coéquipier de Pelé ». « J’ai tellement de respect et d’admiration pour Pelé et pour cette cérémonie d’hier que je ne ferais jamais rien qui serait irrespectueux de quelque manière que ce soit », a-t-il ajouté.