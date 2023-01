La dépouille de Pelé, l’éternel numéro 10 qui a marqué des générations d’amoureux du ballon rond, a rejoint mardi sa dernière demeure : un mausolée de 200 m2 dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos, où une foule immense de fans lui a rendu un vibrant hommage.

« Maintenant, il va pouvoir se reposer », a dit aux journalistes Edinho, l’un de ses six enfants encore en vie, à l’entrée de la nécropole œcuménique où les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.





Cette nécropole, un bâtiment ultramoderne de 14 étages à la façade immaculée, est le plus haut cimetière vertical au monde, selon le Livre Guinness des records. Au premier étage, le mausolée où a été déposé le cercueil de Pelé rappelle un stade de football, avec son gazon synthétique et des photos du « Roi », a confirmé mardi un responsable de la communication du cimetière.

Avant les obsèques, le dernier hommage du peuple brésilien au triple champion du monde s’est terminé par un émouvant cortège de quatre heures dans les rues de Santos, cité balnéaire dotée et plus grand port d’Amérique du Sud, à 75 km de Sao Paulo. Plus de 230.000 personnes, dont le président Lula, sont venues se recueillir devant le cercueil durant la veillée funèbre, qui aura duré vingt-quatre heures.