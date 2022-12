La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu hommage jeudi soir à Pelé, « l’immortel à jamais avec nous », et son président Gianni Infantino a salué un « héritage (…) impossible à résumer en mots ». « Le football et le monde pleurent le roi Pelé », écrit la FIFA sur son site Internet, dédié à la mémoire du Brésilien, première star planétaire du football et monument national dans son pays, mort jeudi à l’âge de 82 ans à l’hôpital de Sao Paulo où il avait été admis il y a un mois pour traiter un cancer du côlon.





Rest in peace, Pele ❤️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 29, 2022



La FIFA, qui l’avait désigné « Footballeur du XXe siècle », a mis en ligne sur sa page d’accueil, ornée de noir, deux photographies du « Roi », l’une où il presse un ballon de football contre sa joue gauche, l’autre où il brandit le trophée de la Coupe du monde, qu’il est le seul joueur à avoir remportée trois fois (1958, 1962 et 1970). « On le surnomme le Roi et son visage est sans doute l’un des plus célèbres de la planète football », écrit la FIFA.

« Pelé s’est taillé une place à la mesure de son immense talent »

« Nommé en son temps plus grand joueur du XXe siècle par la FIFA, Pelé s’est taillé une place à la mesure de son immense talent dans la légende du football mondial », poursuit l’instance dirigeante avant de dérouler un long dossier consacré au joueur. Elle rappelle plusieurs des records établis par le Brésilien, qui « reste à ce jour le plus jeune champion du monde de l’histoire » lors du sacre des Auriverde en 1958 en Suède. Pelé n’a alors que 17 ans.









« Pelé est à la fois le plus jeune buteur et le plus jeune auteur d’un triplé de l’histoire de la Coupe du monde, mais aussi le plus jeune finaliste et le plus jeune buteur en finale », relève la FIFA. Dans un communiqué, Infantino a déploré ce « jour où nous avons perdu Pelé ». « Pelé avait une présence magnétique », a écrit le président de la FIFA, présentant ses « sincères condoléances à sa famille, ses amis, la CBF (Fédération brésilienne), et tous les fans de football ».

« Aujourd’hui nous pleurons la perte de sa présence physique, mais Pelé avait atteint depuis longtemps l’immortalité et donc il restera parmi nous pour l’éternité. »