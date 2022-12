Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Messi critique l'arbitrage... Oudéa-Castera au Qatar « pour faire passer des messages »... Vivez la journée avec nous

« Ça a été un grand match, très dur. On savait que ça serait le cas. On a une grande équipe mais on a trop souffert et ça n'était pas mérité. On menait 2-0, on avait joué le match de la bonne manière. Ils nous ont gênés avec des grands ballons, ils ont mis beaucoup de grands gabarits dans la surface. Ils ont égalisé et on a fini en souffrant. Mais on est en demi-finale et c'est ce que nous voulions. Leur égalisation m'a semblé très injuste. Elle est venue d'un coup franc qui n'y était pas, je pense. Mais bon, l'arbitre a été comme ça tout le match, il a été vraiment contre nous. Quand Lautaro a réussi son penalty, ça a été une joie immense. Parce qu'on a souffert, ça a été un match très dur. »