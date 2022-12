Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, une équipe africaine disputera une demi-finale. Tombeur du Portugal (1-0) ce samedi en quart, après avoir maté l’Espagne en 8es (0-0, 3-0 aux tirs au but), le Maroc attend son adversaire – la France ou l’Angleterre - qu’il défiera mercredi au stade Al-Bayt d’Al-Khor, au Qatar.

« C’est un truc de fou, a réagi Sofiane Boufal sur TF1. On vit un rêve et on n’a pas envie de se réveiller. J’ai ressenti des frissons. » Et maintenant ? « Il reste la demi-finale et Inch’Allah, la finale. Je souhaite bonne chance à l’équipe de France et j’espère la retrouver en demi-finale. »





L’avant-centre Youssef En-Nesyri a profité d’une sortie ratée du gardien portugais Diogo Costa pour marquer d’une belle tête le seul but de ce quart de finale (42e). Mais la victoire des Lions de l’Atlas est tout sauf imméritée face à une équipe globalement décevante, et qui s’est heurtée à un Yassine Bounou encore brillant dans ses cages, comme sur cette frappe de Bruno Fernandes qui se dirigeait vers la lucarne (83e).

Walid Regragui, de pompier à héros

« Je ne comprends même pas comment on peut nous critiquer, a réagi l’entraîneur Walid Regragui sur beIN Sports, au sujet du style défensif de sa formation. On joue avec nos valeurs, on joue avec notre cœur. Le football, c’est ça aussi. On a perdu beaucoup de bons joueurs avant la Coupe du monde, on en a perdu pendant. On se bat avec nos armes et je pense que c’est bon pour le football. On a un groupe unique, si tactiquement on est en place, on peut soulever des montagnes. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. »

Déjà privé de Nayef Aguerd pour ce quart, le Maroc a perdu ce samedi son autre défenseur central, le capitaine Romain Saïss, sorti peu avant l’heure de jeu. Mais il en aurait fallu bien davantage pour briser la dynamique d’une équipe portée par 90 % du stade Al-Thumama de Doha, tout un pays et toute une diaspora.









« C’était impossible de rêver ça, a salué Regragui, nommé début septembre à la place de Vahid Halilhodzic, en conflit avec plusieurs joueurs. Je suis arrivé il y a trois mois en pompier de service, j’ai beaucoup voyagé, j’ai beaucoup travaillé avec les joueurs. On s’est même pris la tête parfois avec certains, mais ils ont compris où je voulais aller. » Pour l’instant, le terminus n’est pas atteint.