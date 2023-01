Cristiano Ronaldo, qui s’est présenté comme un « joueur unique », a déclaré mardi que son travail en Europe était « terminé » et que son arrivée au club saoudien Al-Nassr, à Ryad, ne signifiait pas la fin de sa carrière.

« En Europe mon travail est terminé, j’ai tout gagné, j’ai joué dans les clubs les plus importants », a déclaré la superstar portugaise, 37 ans, lors d’une conférence de presse au stade Mrsool Park de Ryad.

« De nombreux clubs me voulaient »

Le quintuple Ballon d'or, qui a rompu avec Manchester United au début de la Coupe du monde, s’est engagé jusqu’en juin 2025 pour une somme globale estimée à 200 millions d’euros. « De nombreux clubs en Europe mais aussi au Brésil, en Australie, aux Etats-Unis et même au Portugal ont tenté de me faire signer mais j’avais donné ma parole à ce club », a assuré l’attaquant vedette de 37 ans, arrivé la veille au soir à Ryad.









Ronaldo, recordman du nombre de buts marqués en sélection comme en Ligue des champions, a souligné que le football avait changé ces « dix à vingt dernières années », citant la victoire de l’équipe nationale d’Arabie saoudite contre l’Argentine au premier tour du Mondial.

« Donc pour moi, venir en Arabie saoudite, ce n’est pas la fin de ma carrière », a-t-il poursuivi. « Et pour être honnête, je ne me préoccupe pas du tout de ce que disent les gens. » « Je suis un joueur unique. C’est bon de venir ici, j’ai battu tous les records là-bas (en Europe, NDLR) et je veux en battre quelques autres ici », a-t-il encore affirmé.