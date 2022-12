Records d’audience, de recettes, de buts inscrits, de polémiques… La Coupe du monde 2022 est l’édition de tous les superlatifs. Et ce n’est pas Twitter qui dira le contraire. Car l’événement sportif a aussi engendré des records du côté de la firme à l’oiseau bleu. Avec plus de 113 millions de posts publiés, le Mondial a généré 60 % de messages en plus par rapport au Mondial 2018 en Russie, selon les données de Visibrain*, une plateforme de veille des réseaux sociaux. En revanche, les posts concernant le mouvement de boycott ne représentent, eux, que 3 % des messages, a ajouté Visibrain.

Deux jours après la défaite de la France (#MerciLesBleus), et, une fois nos larmes séchées, on fait le bilan Twitter de cette Coupe du monde.

1. Des flots de tweets pendant la finale

Sans grande surprise, c’est la finale France-Argentine qui a été le match le plus commenté de cette Coupe du monde, avec 25,9 millions de posts, soit trois fois plus que pour le match France-Croatie de 2018. A lui seul, ce match d’anthologie a représenté un quart des messages publiés pendant toute la compétition.

Certains moments ont d’ailleurs fait exploser les compteurs : 106.500 messages au premier but de Lionel Messi et 97.600 celui de Di Maria. Rien comparé au doublé de Kylian Mbappé. Ses deux buts, qui ont permis à la France d’égaliser en moins de deux minutes (on t’aime Kiks), ont engendré plus de 145.400 tweets, toujours selon les chiffres de Visibrain. Son deuxième tir a d’ailleurs généré 24.400 tweets à la seconde, a noté Elon Musk, le nouveau boss de Twitter, « un record pour une Coupe du monde ».

24,400 tweets per second for France's goal, highest ever for World Cup! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022



Quelques minutes plus tard, 127.300 messages ont été publiés au moment du deuxième but de Messi – troisième de l’Argentine –, puis 119.800 posts pour le troisième de Kylian Mbappé à la 118e minute. Mais c’est bien le sacre de l’Argentine, lors de la séance de tirs au but, qui a explosé les records avec 312.600 posts.

2. Quatre semaines de temps forts

Mais il n’y a pas que cette finale (dont on a du mal à se remettre) qui a fait parler d’elle. Pendant ces quatre semaines de compétition, Twitter s’est enflammé à plusieurs reprises. A commencer par la cérémonie d’ouverture, animée par l’artiste coréen Jungkook, à propos de laquelle plus de 10 millions de messages ont été postés. Lors du match Arabie saoudite-Argentine, la victoire surprise des Saoudiens a entraîné 864.000 messages. Plus d’un million de posts ont été enregistrés lors du match Maroc-Portugal, qui a conduit les Lions de l’Atlas en demi-finale, un exploit sans précédent pour une équipe africaine ou arabe. Viennent ensuite la demi-finale Argentine-Croatie, avec 623.000 messages, et le duel France-Maroc avec 469.000 posts.

3. L’Argentine, génératrice de posts

Cela fait sens, mais ce sont évidemment les vainqueurs de cette Coupe du monde 2022 qui ont fait le plus parler d’eux. Plus de 41,3 millions de messages ont été publiés sur l’équipe d’Argentine, contre 20,3 millions sur les Bleus et 9,1 millions sur le Brésil de Neymar.

4. Kylian Mbappé dans nos cœurs et dans nos tweets

Zoom sur nos Bleus. L’équipe de France, menée par son capitaine Hugo Lloris, a généré quant à elle 20,3 millions de tweets. Ça n’en étonnera que très peu, mais, individuellement, c’est Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition, qui a enflammé Twitter avec plus de 9,2 millions de messages à son sujet, soit plus que sur toute l’équipe du Brésil. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Olivier Giroud, avec 1,4 million de posts, suivi d’Antoine Griezmann, avec 843.000.

5. Messi, roi du Mondial et de Twitter

Lionel Messi, élu meilleur joueur de la Coupe du monde et vainqueur du tournoi avec l’Argentine, a été cité plus de 33 millions de fois pendant le Mondial, selon les chiffres communiqués par Twitter. Le Portugais Cristiano Ronaldo arrive loin derrière avec 11,5 millions de citations, devant Kylian Mbappé et Neymar (7,9).

*Visibrain a comptabilisé toutes les publications avec les hashtags #CDM, #WorldCup ou #CopadoMundo, publiés depuis le début de la compétition le 20 novembre dernier.