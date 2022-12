Après avoir parcouru autant de distance que Kylian Mbappé dimanche en finale (Opta valide cette stat'), 20 Minutes a finalement pu rallier la place de la Concorde lundi soir, pour assister auprès des quelque 50.000 supporteurs français au retour des Bleus du Qatar. Dans la nuit radoucie de décembre, il y avait des enfants, des drapeaux, des jeunes, venus en nombre salués Grizou et consorts : « c’est les vacances et il n’y avait plus de place au ciné pour Avatar, sourit Jules, 17 ans, venu avec sa bande de copains. Et puis, quand même, c’était beau ce qu’ils ont fait jusqu’à la demie ».









En revanche, aucune trace d’un quelconque fan de Messi sur la place bien garnie, contrairement à dimanche où les supporteurs argentins étaient bien disséminés dans les bars de la capitale au milieu des maillots tricolores. « Enfin, c’est quand même bien ouf cette affiche de Ronaldo et Messi en face de la place », s’exclame Clara, venue avec Antoine, son copain, et qui ne s’attendait vraisemblablement pas à une telle foule, ni à cet immense cliché sur la Madeleine qui voit les deux stars du foot s’affronter aux échecs, sur une malle Louis Vuitton. « C’est vraiment bizarre de demander aux Bleus de venir ici, et de revivre leur cauchemar avec la tête de Messi ». Pas de panique de ce côté-là car au vu du retard, le bus de la sélection a dû faire un grand détour pour éviter la photo !

« Même sur tes épaules, Papa, je pense pas qu’ils vont me voir »

Annoncés aux alentours de 20h30, les vice-champions du monde se sont en effet bien faits désirés. A 21h15, Louis et ses colocs ont commencé à émettre quelques doutes. « Qu’est-ce qu’on fait là en vrai ? Puis Valentin qui s’occupe de la blanquette, ça va être trop sec. En retard au rassemblement comme au marquage », ironise l’un d’eux. Louis résume bien l’état d’esprit général : « on ne se voyait pas ne pas venir parce que si ça avait été le cas, on aurait regretté de ne pas y être ». Les premiers « Allez les bleus » et autres tentatives de clapping leur permettent pour un temps d’oublier leur estomac creux.





Une foule dense a accueilli les Bleus lundi soir sur la place de la Concorde à Paris. - Laure Gamaury / 20 Minutes

Pour Amir, 9 ans et Tiago, 7 ans, tous deux vêtus du maillot parisien de Kylian Mbappé, l’attente n’a pas d’importance. Une crainte quand même pour Tiago qui glisse à sa mère. « Tu crois que le bus va passer au milieu des gens ? Et ils vont pouvoir nous voir aussi ? ». Inquiétude rapidement levée par le bon sens maternel et par l’arrivée, enfin, des footballeurs tricolores au balcon de l’hôtel Crillon. Soit à une bonne centaine de mètres de sa position. « Même sur tes épaules, Papa, je pense pas qu’ils vont me voir ».

Feux d’artifice et Freed from Desire en guise d’accueil

Alors que la mère d’Amir tire son jeune fils par la manche, le garçon tente fièrement de suivre le rythme du clapping lancé depuis le lointain balcon où l’on perçoit à travers le zoom des téléphones, les silhouettes d’Olivier Giroud et d’Antoine Griezmann. Très déçu de ne pas distinguer son idole, Amir se demande tout haut si « Kylian va mieux depuis hier ? Il a encore le temps d’en gagner plein des coupes du monde ».

Puis, au milieu des fumigènes, des feux d’artifice et Freed from Desire en alternance avec la Marseillaise, les « Merci les Bleus » retentissent dans toute l’assistance. « On pourra dire qu’on y était, glisse Anna à son amie, en se faufilant entre les gens. Même si on n’a pas pu les approcher et essayer de les consoler. » Pour Louis et ses amis, pas d’état d’âme à cette heure-là. « On attend une plombe et ils se pointent sur un balcon à l’autre bout et c’est tout ? C’est la déception, là ! » Un goût d’inachevé qui rappelle celui de la veille peut-être ?