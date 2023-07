PSG - Al-Nassr : Paris tenu en échec par la bande à CR7 et Fofana... Revivez le match avec nous

09h : Salut les Minutos, salut les Minutas !

Vu que l’actualité ne déborde pas en ce moment, on se permet d’aller jeter un œil du côté du Japon, où le PSG va disputer son deuxième match amical, après la victoire face au Havre vendredi dernier. On ne verra pas Kylian Mbappé, privé de désert et de voyage à cause d’une vague histoire de prolongation de contrat dont vous avez déjà dû entendre parler. Pour le reste, ça va être l’occasion de voir les nouvelles recrues à l’ouvrage et d’imaginer à quoi pourra ressembler ce PSG version Enrique d’ici quelques semaines.