Les conférences de presse de Luis Enrique sont toujours un petit one man show. Et ça a encore été le cas ce mardi, à la veille du dernier match de l’année, face à Metz. Des petites mimiques par ci, une petite référence à l’outfit d’un journaliste par là, un bon mot au milieu… Le contrat était rempli, notamment au moment d’évoquer la relation que l’entraîneur du PSG a avec Kylian Mbappé.

« J’ai une relation parfaite avec Kylian, je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser la question. On n’est pas en couple, mais presque, surtout parce que c’est lui qui ne veut pas. Je suis très proche de la plupart de mes joueurs. Et Kylian, depuis le début, a toujours été un joueur très proche, qui sourit toujours. »

« Son niveau est fantastique »

Alors que le « Kid de Bondy » va fêter ses 25 ans face à Metz, et qu’il pourra signer où il veut dès le 1er janvier, Luis Enrique a fait un rapide bilan des années Mbappé : « Il est super jeune, il a l’âge de mon fils, j’espère qu’il aura beaucoup de succès, plein de réussites individuelles et collectives, et j’espère que ça sera ici, au PSG. J’espère qu’on pourra l’aider et l’accompagner dans son parcours. Son niveau est fantastique, on a la chance d’avoir un joueur comme lui pour ce qu’il apporte. Ses chiffres sont impressionnants, il est au sommet du football mondial. »

L’ancien coach du Barça et du Celta Vigo est également revenu durant cette conférence de presse sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui verra s’opposer le PSG à la Real Sociedad. Et le technicien était plutôt satisfait, mais pas pour les raisons qu’on supposait : « je suis très content, car j’avais envie de revenir en Espagne. C’est une équipe qui a fini première de son groupe, qu’on connaît très bien, avec de très bons joueurs, un très bon entraîneur. C’est aussi une des plus jolies villes d’Espagne, mais il y aura des difficultés, ils jouent bien au football, ils ont les idées claires, ça sera un match difficile. »