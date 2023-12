PSG ou Real Madrid ? On imagine mal Kylian Mbappé évoluer ailleurs que dans l’un de ces deux clubs la saison prochaine, alors que le contrat de l’attaquant parisien expire le 30 juin prochain. Pourtant, un troisième larron vient de rappeler, via un article paru ce samedi sur le site du quotidien espagnol Marca, qu’il faut toujours compter sur lui quand on parle d'une vedette du ballon rond.

« La conversation est ouverte avec Mbappé, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire, a déclaré Michael Emenalo, le directeur du football de la Saudi Pro League. Notre position est très claire : tout joueur de ce calibre sait où nous sommes. » Autrement dit, si le capitaine des Bleus accepte de rejoindre un club saoudien, l’argent ne sera bien entendu pas un problème.

« C’est un joueur qui me plaît »

L’été dernier, Al-Ittihad était prêt à dégainer une offre de 200 millions d’euros pour le PSG, et la même somme pour le salaire annuel de Mbappé, selon le média madrilène. « S’il y a une possibilité ou un intérêt pour que Mbappé soit partie prenante de ce que nous sommes en train de construire, maintenant ou dans le futur, nous ne pouvons pas écarter cette possibilité, a aussi lancé le Nigérian, ancien directeur sportif de l’AS Monaco (2017-2019), arrivé sur le Rocher lorsque Kyky le quittait pour rejoindre Paris. C’est un joueur qui me plaît. »

Pas sûr toutefois que Mbappé, qui fêtera ses 25 ans mercredi, ait déjà envie de rejoindre ses anciens coéquipiers en club ou en sélection Neymar, Karim Benzema et N’Golo Kanté, partis goûter une préretraite dorée sous le soleil saoudien.