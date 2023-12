Au stade Vélodrome,

On se demandait comment l’Olympique de Marseille allait réussir à se compliquer la vie face à une équipe aussi faible que celle du Clermont Foot 63 (2-1), dimanche. Et c’est finalement Jim Allevinah et son mètre 72 qui est venu nous apporter la réponse en claquant une tête imparable au milieu des géants défenseurs marseillais pour relancer son équipe (58e). Sur la première occasion du match de Clermont, dernière attaque de Ligue 1.

On commence à en avoir l’habitude avec l’Olympique de Marseille de cette saison, presque incapable de réaliser deux bonnes mi-temps dans un même match. Et ça n’a donc encore pas loupé face à Clermont, dimanche soir. La première période avait pourtant été à sens unique pour les hommes de Gennaro Gattuso, malgré 15 premières minutes ronronnantes. Grâce au soutien encore inconditionnel du public marseillais, que Gennaro a encore remercié : « Chapeau et merci, si on a bien commencé c’est grâce aux supporteurs. Je ne veux pas faire le fayot, mais nos supporteurs nous poussent et ce n’est pas un hasard si on a ces résultats à domicile depuis le début de la saison. »

« Coup dur de Brighton » et manque de sommeil

Murillo s’est même mué en attaquant de pointe, le temps de conclure la magnifique passe d’Aubameyang en une touche de balle au-dessus de la défense (26e). Et Amine Harit a enfin remarqué son premier but depuis le 20 avril 2022, pour venir conclure une première mi-temps pleine de maîtrise. « Enfin ! Tant mieux, parce qu’Amine a la possibilité de marquer avec toutes ses qualités », l’a d’ailleurs félicité Gennaro Gattuso après le match. Qui aurait quand même dû se terminer sur un score de 3-0 ou 4-0 pour l’OM mais les Marseillais, et notamment Aubameyang ont vendangé pendant cette première mi-temps.

Et comme l’international marocain, l’OM a ensuite progressivement plongé en deuxième période, à l’image de son équipe. Au point d’encaisser ce but d’Allevinah après la première frappe cadrée du match par les Clermontois. Mais contrairement au nul à Strasbourg le 25 novembre dernier (1-1), et plus récemment après la victoire contre Lorient (4-2), l'entraîneur de Gennaro Gattuso n’a pas voulu accabler ses joueurs pour leur deuxième période très faible, cette fois :

« Je pense que c’est normal qu’il se passe ce genre de chose. Jeudi on est rentré à 5h30 d’Angleterre, et mon équipe a dormi au centre d’entraînement. C’est normal de perdre de l’énergie après le coup dur de Brighton et avoir peu dormi. Je ne m’attendais d’ailleurs pas à ce qu’on joue aussi en première mi-temps, mais oui on doit s’améliorer en deuxième période. »

« On prouve maintenant, même si on n’a encore rien fait »

Si Gattuso n’est pas apparu plus remonté, c’est parce que l’essentiel était ailleurs. Même en ne jouant que la moitié d’un match, l’OM continue de gagner en Ligue 1, la quatrième victoire consécutive, et de remonter au classement. Les Marseillais comptaient 13 points de retard du Monaco le 3 décembre dernier, ils ne sont désormais plus qu’à quatre petits points des Monégasques, troisièmes. « C’était un match piège et on avait tout à perdre. Mais on a gagné et même si je sais qu’il y a de la déception par rapport à cette deuxième période, félicitations à toute l’équipe », a souligné l’entraîneur Italien.

Son milieu de terrain Pape Gueye, entré à la 87e minute, a vu depuis le banc de touche ses coéquipiers « trop reculer et laisser Clermont jouer », en deuxième période, mais lui aussi veut garder l’essentiel : « On va retenir la victoire, on avait besoin de points. A domicile avec les supporteurs, on est un grand club donc on doit gagner ce match. On remonte plus haut au classement c’est le plus important. »

Les Marseillais font surtout désormais preuve de caractère, et même si on les a imaginés plusieurs fois se faire égaliser en seconde période, ils ont tenu. « Vous étiez surpris de voir les joueurs positifs malgré le peu de résultat, mais il y a de la confiance. Et j’ai toujours cru en eux, je vois qu’ils sont toujours à disposition, prêts à faire ce que je leur demande. Au final on prouve maintenant, même si on n’a encore rien fait. On améliore juste le classement », a résumé Gennaro Gattuso. Effectivement, début décembre son équipe ne ressemblait pas à un prétendant au podium, aujourd’hui bien plus. A confirmer dès mercredi à Montpellier (21 heures), pour le dernier match de l’année avant la trêve hivernale.