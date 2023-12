Un poteau, un but refusé par le VAR, des occasions non transformées, une défaite… Will Still et son équipe du Stade de Reims n’ont pas passé la meilleure journée qui soit, samedi au stade Bollaert. Battus par Lens (2-0), les Champenois ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Comme depuis le début de la saison, ils ont encore affiché un style de jeu emballant, mais naïf.

« Je sais que Reims montre une belle image, mais à un moment, ça va me soûler de montrer une belle image, a soufflé l’entraîneur Will Still. On doit se récompenser, et se mettre ce match dans notre poche plus vite. Peut-être que cela fait partie de notre trajet, de notre apprentissage. »

« Aucune intention malsaine »

Le technicien belge a également eu du mal à digérer les propos de l’homme en noir, François Letexier, à la fin de la rencontre. « L’arbitre m’a dit un truc du genre : "Ça ira mieux en Angleterre". Un truc comme ça. Je n’ai pas trouvé ça très approprié ». Une référence aux rumeurs de départ de Will Still du côté de Sunderland, club de Championship (deuxième division anglaise).

Interrogé par L’Equipe, ce dimanche, François Letexier a tenu à démentir toute volonté de chambrage : « Je lui ai simplement dit, à la fin du match : "Peut-être bonne continuation en Angleterre alors". Cela se voulait léger, avec le sourire et sans aucune intention malsaine. »