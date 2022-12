Alors que le Coupe du monde se déroule actuellement au Qatar, les clubs de Ligue 1 n’oublient pas pour autant de préparer la rentrée. Le Stade de Reims a ainsi officialisé mercredi soir le nouvel organigramme du club, avec, à la tête du groupe professionnel, l’entraîneur Will Still, qui assurait l’intérim d’Oscar Garcia, mis à pied par les dirigeants champenois le 13 octobre.

« Will Still, fraîchement intronisé entraîneur principal de l’équipe première, a dirigé la séance de reprise du groupe professionnel mardi », peut-on lire sur le site officiel du Stade de Reims.

Deux victoires et quatre nuls pour Still

L’ancien international malien Samba Diawara, arrivé en provenance d’Anderlecht (D1 belge), a été nommé entraîneur adjoint. Thomas Trochut, entraîneur des gardiens de l’équipe réserve qui assurait jusqu’ici l’intérim avec le groupe professionnel, est confirmé dans ses fonctions. Alberto Escobar entraîneur adjoint terrain et vidéo, Nicolas Bouriette, responsable de la performance et de la préparation athlétique et Gwendal Collet, responsable de la cellule analyse du jeu, complètent l’équipe technique.

Depuis que Still s’est installé sur le banc de Reims, la formation marnaise n’a plus connu la défaite (deux victoires, quatre nuls) et est remontée à la 11e place avant la trêve liée au Mondial. De retour au centre de vie Raymond-Kopa lundi, les Rémois partiront en stage à San Pedro del Pinatar, dans le sud de l’Espagne, du 2 au 9 décembre.