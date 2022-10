C’est l’hécatombe en Ligue 1 depuis l’éviction de Peter Bosz de l’OL. Après Jean-Marc Furlan, prié de ranger son doigt et de quitter l’AJA, et Michel Der Zakarian (Stade Brestois), c’est au tour d’Oscar Garcia de prendre la porte à Reims. L’entraîneur espagnol a été mis à pied par sa direction, jeudi, et remplacé provisoirement par son adjoint, William Still, en raison de résultats « en deçà des objectifs ». Cette mise à pied a également pour but « de protéger l’intérêt supérieur de l’institution », précise le club rémois dans un communiqué.

Reims est actuellement 15e du championnat, avec une seule victoire en dix matchs. Le club reste malgré tout sur un match nul probant (0-0) contre le PSG. Une rencontre à laquelle n’a pas assisté Oscar Garcia, retenu en Espagne. En poste depuis juin 2021, l’entraîneur espagnol avait annoncé le 7 octobre sur les réseaux sociaux se trouver à Barcelone « pour des raisons familiales de la plus haute importance ».









Un déplacement compliqué à Lorient

Garcia, ex-entraîneur de Saint-Etienne et du Red Bull Salzbourg notamment, avait déclaré, lors de sa présentation officielle, vouloir « établir à Reims une philosophie qui soit un mélange entre celle de Barcelone et de Salzbourg ». Il avait terminé sa première saison à la 12e place, contribuant à l’éclosion de l’attaquant Hugo Ekitike, prêté avec option d’achat, l’été dernier, au PSG.

Son successeur, le Belge William Still, 29 ans, avait déjà suppléé à plusieurs reprises Garcia, au moment de sa suspension en septembre ou lors de ses absences pour raisons personnelles. Le Stade de Reims se déplace à Lorient, étonnant dauphin du PSG, samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1.