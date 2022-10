Un premier but (semi) casquette à cause d’un Eric Garcia version U7 et une perte de balle immonde de Busquets au milieu du terrain, un second totalement WTF après une erreur de jugement de débutant signée Gerard Piqué, c’est peu de dire que les Barcelonais se sont sabordés mercredi soir, face à l’Inter, en Ligue des champions. Dans l’obligation de gagner pour garder le contrôle de leur destin, les Blaugranas ont failli dans leur mission en concédant un nul 3-3 face aux Italiens.

Les Catalans ne doivent leur salut qu’à une égalisation dans les dernières secondes de Robert Lewandowski, auteur d’un formidable coup de boule sous la barre de Onana. Avec ce nul, les hommes de Xavi pointent à la troisième place du groupe C (3 points de retard sur l’Inter, deuxième) et n’ont plus leur destin en mains. Ils doivent désormais espérer un petit miracle pour se qualifier pour les huitièmes de finale avec, au menu, la réception du Bayern et déplacement à San Siro pour finir.

Xavi assume ses erreurs

En conférence de presse, Xavi est revenu sur les boulettes de ses défenseurs, en grande forme mercredi soir, il faut bien l’avouer. « Le premier but de l’Inter nous a mis un coup au mental, et le deuxième ne peut pas arriver à ce niveau de compétition, dans le football d’élite », a-t-il pesté. Nos erreurs nous ont tués. C’est cruel, c’est dur. Même si on a mathématiquement encore une chance, ce n’est plus de notre ressort. On garde espoir, mais ce sera très difficile. »

L’ancien milieu Barcelonais a pris sa part de responsabilité, estimant que si « Piqué ou Busquets ou Pedri ou Dembélé se trompe, c’est moi qui me trompe. C’est ma responsabilité. » « En deuxième période, on n’est pas revenus avec le niveau d’attention suffisante. C’est une erreur de coaching, a-t-il poursuivi. Quand tu fais un nul à la maison, avec des gens géniaux comme ce soir, c’est de ma faute. Aucun problème. Je suis fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé aussi ». En cas d’échec au terme de la phase de groupe, c’est tout le projet du Barça qui se casserait la gueule, lui qui a investi l’équivalent du PIB du Liechtenstein cet été pour relancer une machine grippée depuis de nombreuses années.