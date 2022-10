A deux journées de la fin de la phase de groupes, le Real Madrid et Manchester City ont déjà leur billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Karim Benzema (muet mardi soir pour le cinquième match d’affilée) ont arraché leur ticket sur le fil, avant de se concentrer sur la réception du FC Barcelone dimanche en Liga.

Le gladiateur allemand Antonio Rüdiger a égalisé tout au bout des arrêts de jeu (1-1, 90e+5) à Varsovie face au Shakhtar Donetsk alors que les tenants du titre étaient menés depuis la 46e minute et un but d’Olexandr Zubkov, sur lequel le Français Ferland Mendy est fautif. De leur côté, les Citizens ont ramené un nul de Copenhague (0-0) sans Erling Haaland laissé sur le banc. Riyad Mahrez a raté un penalty (24e) et Sergio Gomez, le défenseur espagnol de City, a été exclu dès la demi-heure de jeu.

Le Milan et la Juve en grosses difficultés

Les Italiens sont nettement plus à la peine. La Juventus et l’AC Milan ont respectivement perdu à Haïfa (2-0) et à domicile contre Chelsea (0-2). Ils n’occupent que la troisième place de leur groupe respectif. Adrien Rabiot et ses coéquipiers (cinq points de retard sur le duo PSG-Benfica) semblent condamnés à regarder les 8es de C1 à la télé, alors que la situation est un peu moins mauvaise pour ceux d’Olivier Giroud et Théo Hernandez (deux points de retard sur Salzbourg, 2e).