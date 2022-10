Pendant que la maison brûle - en partie à cause de la volonté supposée de Mbappé de quitter fissa le PSG - la petite famille s’est offert une petite parenthèse loin de la capitale, mercredi, dans le cadre d’une opération organisée auprès d’enfants par l’association créée par le joueur « Inspired by KM ». Entouré de personnalités du sport (Clarisse Agbegnenou et Audrey Tcheuméo) et du cinéma (Jamel Debbouze et Michèle Laroque), et d’une nuée de journalistes, actualité bouillaute oblige, le buteur parisien n’est pas sorti des clous pour évoquer son actualité sportive.

Présente sur place, Fayza Lahmari, la maman du joueur, n’a pas non plus été interrogée sur la source des fuites qui ont mis le feu au PSG, concédant simplement selon nos confrères du Parisien que « le moral (du fiston) n’est pas toujours au top ces derniers temps. » « J’étais persuadée que ça lui ferait du bien. Les enfants, ils ne trichent pas ! », a-t-elle lâché, sans qu’on sache vraiment qui sont ces fameux adultes qui trichent.













« Alors, Liverpool ou Real Madrid ? »

Lors d’un point presse improvisé, Fayza Lahmari a dit la fierté qui était la sienne devant le parcours de Kylian Mbappé. « Alors autant le football, c’est pour lui. Quand il est champion du monde, en tant qu’ancienne sportive, effectivement je suis contente mais là où je suis la plus fière, c’est l’homme qu’il devient, a-t-elle déclaré. Le temps n’est pas fini. Il a le temps encore de devenir un homme, mais aujourd’hui je suis fière de lui, forcément ».

Si les médias se sont abstenus d’évoquer les sujets qui fâchent, ce ne fut pas le cas du public invité dans les arènes de Nîmes lors d’un petit jeu de questions-réponses avec Mbappé. L’animateur de cet atelier a ainsi relayé une question simple en lien avec les envies de départ de l’international français : « Alors, Liverpool ou Real Madrid ? », a-t-il demandé. Petit sourire en coin, Mbappé a passé son tour en refilant le micro à Jamel Debbouze ni vu, ni connu.